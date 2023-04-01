"Настільки шкідлива, що її не можна читати дітям": психолог застерігає від популярної казки

Первинне призначення казки - це не розважити дитину, а навчити її розрізняти добро і зло, дати їй певні прийнятні у суспільстві моделі поведінки. Аналізуючи казки із сучасної точки зору, у психологів виникає багато питань. Зокрема, чого доброго може навчити улюблениця мільйонів дівчаток - Попелюшка?

Про те, чому казка про Попелюшку дає викривлені моделі поведінки дітям й може негативно вплинути на формування особистості, пише психолог Олена Матіко на своїй сторінці в Instagram .

Як казки формують дитину

"Я дуже любила казку про Попелюшку і тільки тепер розумію, наскільки вона шкідлива для дитячого сприйняття. Її не можна читати маленьким дівчаткам. Що поганого в цій романтичній історії? Давайте згадувати, як усе було", - пише експерт.

Матіко наголошує, що казки формують сценарій в голові дитини, по якому потім люди в дорослому віці шукають собі пару, будують свої відносини та життя.

"Є окремий метод в психології - казкотерепія. Це один з найменш травмонебезпечних та безболісних способів психотерапії. Тому дітки так люблять казки. Вони швидко сприймають все те, про що читають їм дорослі і формують свої майбутні установки, які потім впливають на життя", - пояснює психолог.

Що не так з Попелюшкою

Матіко наголошує, що у казці про Попелюшку показані батьківські ролі в найгіршому їхньому прояві.

"Мачуха - це нищівна, конкуруюча мати. Безвільний батько - слабкий, недієздатний, який не може захистити свою дитину. Попелюшка - сирота, жертва психологічного і фізичного насилля зі сторони токсичної мачухи і її дочок (зведених сестер)", - каже психолог.

Мачуха принижує Попелюшку, а батько взагалі не бере участі у вихованні. У своєму домі Попелюшка - служниця і навіть її справжнє ім’я ніхто не пам’ятає.

"У голові дівчинки міцно-міцно сидить головна думка: мий підлогу, пери, прибирай, догоджай і принц прийде. Він зрозуміє, який ти діамант, навіть у забрудненій сукні. Попелюшка все робить для інших і відмовляється від своїх інтересів, вона навіть

не намагається їх відстояти", - пояснює Матіко.

Щось хороше може статися з нею, але лише через збіг обставин. Тому що сама для цього вона нічого не робить.

"Попелюшці настільки не вистачає уваги, якої вона не доотримала в дитинстві, що вона просто закохується в незнайомого принца після першого танцю. Її образ - це тотальна відмова від відповідальності за своє життя", - каже психолог.

Принц у казці теж інфантильний. На пошуки дівчини, в яку закохався, сам не вирушає, а відправляє слуг. Та й зрештою одружується з Попелюшкою після тижня знайомства.

Дівчатка можуть копіювати поведінку Попелюшки (фото: freepik)

Як ця казка вплине на дитину

Матіко наголошує, що багато дівчат у реальному житті переймає модель поведінки Попелюшки.

"Вони думають, що їм просто треба дуже багато працювати і старатися, щоб інші їх прийняли. Поступово це переростає в образу, бо в реальному житті далеко не всі "принци" закохуються у скромність, працелюбність і наполегливість. Такі дівчата мріють про диво, яке рідко стається у житті. І частіше вони вступають в аб'юзивні та співзалежні відносини", - каже Матіко.

Психолог пояснює, щоб бути цікавою та привабливою для інших, треба починати з себе і своїх інтересів, а не догоджати іншим і задовольняти їхні бажання.