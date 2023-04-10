Психологи назвали принцип воспитания, который вредит ребенку даже во взрослом возрасте

Феномен "хорошей девочки" вредит ребенку

"Многих девушек с самого детства учат быть вежливыми, доброжелательными и внимательными к чувствам других людей, даже если это вредит им самим. В результате девочки становятся женщинами, которые стремятся к недостижимому совершенству и говорят "да" вещам, которых на самом деле не хотят делать", - объясняют психологи.

Чем больше женщины сосредотачиваются на том, чтобы быть хорошими для других, тем сильнее они удаляются от собственного "Я", своих потребностей и желаний. Однако немного "плохой женской энергии" никому не помешает, уверены эксперты.

"Феномен "хорошей девочки" - это модель поведения, сформированная на основе черт, которые одобряют у маленьких девочек и одновременно не поддерживают у мальчиков. За отклонения от него осуждают, стыдят или ругают.

Маленькому ребенку важно чувствовать ценность и получать одобрение от значительных взрослых, поэтому постепенно девочки усваивают наиболее приемлемое поведение и угождают другим, чтобы получать любовь и внимание.

Не имея другого способа удовлетворить свою потребность в близости, они вырастают у женщин, которые делают все, чтобы казаться идеальными и удовлетворять меняющиеся ожидания окружающих.

"Феномен "хорошей девочки" основывается на утверждении: если хочешь, чтобы тебя любили - должна быть приятной и доброй ко всем. Однако, несмотря на все старания, угодить всем невозможно, а постоянное угождение потребностям других вредит в долгосрочной перспективе", - говорят эксперты.

Какие черты присущи "хорошим девочкам"

стремится к совершенству, имеет завышенные требования к себе

желает всем угодить, быть полезной

избегает проявлений гнева и злобы

обесценивает собственные достижения

боится огорчить и разочаровать других

склонна перерабатывать, брать на себя слишком много

"Хорошие девочки" уверены, что ее ценность зависит от того, насколько она успешна и полезна. Они полагают, что гнев опасно или неприятно испытывать. Конфликты воспринимают как угрозу. Им лучше ничего не просить, чем получить отказ.

Как избавиться от черт "хорошей девочки"

Необходимо сместить фокус с других на себя. Поведение "хорошей девочки" является способом самосохранения. Оно возникло, чтобы защитить ребенка от угрозы, которой она была научена бояться. Например, отторжения, проявления агрессии или насилия.

Следующие вопросы помогут исследовать собственное поведение "хорошей девочки":