Психолог розповіла всю правду про "дорослі" стосунки та кохання без фільтрів

Партнер не може любити безумовно

Психолог Ольга Корбут розповіла, що навіть взаємини між матір’ю та немовлям насправді односторонні. Мама безкорисливо віддає, іноді забуваючи про власні потреби, тоді як немовля лише приймає.

У взаєминах між дорослими важко знайти того, хто був би готовий до одностороннього обміну. В основі будь-яких здорових стосунків лежить взаємний обмін - обмінюватися тим, чого нам бракує, та тим, що ми можемо запропонувати іншій стороні.

Нас можуть розлюбити

Кожна доросла людина має свободу вибору, і це абсолютно нормально. Немає жодних гарантій, які могли б захистити нас від покинутості.

Важливо пам'ятати, що кожен має право вирішувати, хоче він залишатися у стосунках чи ні. Це право взаємне, і ви також володієте цією свободою вибору, щоб бути з кимось іншим у певний період свого життя.

Стосунки - це взаємний компроміс

Експерт каже, що знайти ідеального партнера, який був би точною копією вас самих, неможливо, адже кожен із нас має свій унікальний життєвий досвід, виховання та систему цінностей.

Тому стосунки - це про вміння домовлятися, шукаючи такі рішення, де обидва партнери почуватимуться комфортно.

Партнер не здатний задовольнити всі потреби

Партнер може багато дати, але не може і не повинен задовольняти всі наші бажання. Розчарування може бути пов’язане з бажанням повторити дитячий досвід, можливо, заповнений страхом та тривогою, тому у дорослому житті людина може шукати компенсацію.

Що таке здорові дорослі стосунки

Здорові, адекватні чи дорослі стосунки - це не про те, що ми можемо залишатися і продовжувати любити партнера, навіть якщо стикаємося з розчаруванням, невизначеністю та незадоволеністю.

Дорослі стосунки - це про можливість впоратися зі страхом чи тривожністю пізнавати щось нове, не боятися зіткнутися з неідеальністю. Це також про готовність до нового, незвіданого і, можливо, дуже цікавого.