Психолог рассказала всю правду о "взрослых" отношениях и любви без фильтров

Партнер не может любить безусловно

Психолог Ольга Корбут рассказала, что даже взаимоотношения между матерью и младенцем действительно односторонние. Мама бескорыстно отдает, иногда забывая о собственных нуждах, тогда как ребенок только принимает.

В отношениях между взрослыми трудно найти того, кто был бы готов к одностороннему обмену. В основе любых здоровых отношений лежит взаимный обмен - обмениваться тем, чего нам не хватает, и тем, что мы можем предложить другой стороне.

Нас могут разлюбить

Каждый взрослый человек имеет свободу выбора и это абсолютно нормально. Нет никаких гарантий, которые могли бы оградить нас от заброшенности.

Важно помнить, что каждый имеет право решать, хочет он оставаться в отношениях или нет. Это право взаимно, и вы также владеете этой свободой выбора, чтобы быть с кем-то другим в определенный период своей жизни.

Отношения - это взаимный компромисс

Эксперт говорит, что найти идеального партнера, который был бы точной копией вас самих, невозможно, ведь у каждого из нас есть свой уникальный жизненный опыт, воспитание и система ценностей.

Поэтому отношения - это об умении договариваться, ища такие решения, где оба партнера будут чувствовать себя комфортно.

Партнер не способен удовлетворить все потребности

Партнер может многое дать, но не может и не должен удовлетворять все наши желания. Разочарование может быть связано с желанием повторить детский опыт, возможно заполненный страхом и тревогой, поэтому во взрослой жизни человек может искать компенсацию.

Что такое здоровые взрослые отношения

Здоровые, адекватные или взрослые отношения - это не то, что мы можем оставаться и продолжать любить партнера, даже если сталкиваемся с разочарованием, неопределенностью и недовольством.

Взрослые отношения - это возможность справиться со страхом или тревожностью познавать что-то новое, не бояться столкнуться с неидеальностью. Это также о готовности к новому, неизведанному и, возможно, очень интересному.