Як зрозуміти, що ваші стосунки з партнером не мають майбутнього

Існують пари, в яких одна людина лише дає надію на світле майбутнє, а друга при цьому вірить, що це вже справжнє кохання. Психологи називають таких партнерів жертвами "хлібних крихт" і впевнені, такий союз не має щасливого майбутнього.

Як зрозуміти, що стосунки не мають майбутнього, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Psychology Today.

Що таке "хлібні крихти" у стосунках

Термін "хлібні крихти" пішов, за словами психологів, із казки братів Грімм "Гензель та Гретель". За сюжетом брат і сестра, рятуючись від злісної мачухи, залишали на землі хлібні крихти - як надію, що вони допоможуть їм знайти дорогу додому. Однак крихти незабаром зникли, як і будь-яка віра в те, що вдасться відшукати свій шлях у тепло та безпеку.

У реальному житті існують люди, які кидають своїм партнерам у стосунках ті самі хлібні крихти, тобто дають неправдиву надію на майбутнє, на те, що у стосунках все буде спокійно, стабільно та з любов'ю.

Психологи Вівек Хаттар, Шрейя Упадьяй та Рауль Наварро вирішили вивчити поведінку, пов'язану з "хлібними крихтами". Для цього вони провели дослідження, у якому взяли участь люди віком від 18 до 35 років. Усі учасники постраждали від негативних стосунків чи тяжкого розриву протягом останнього року. Їхні партнери якраз давали ті самі "крихти".

Як визначити партнера, з яким немає майбутнього

Грунтуючись на відповідях учасників, а також інших дослідженнях, психологи склали портрет того самого "метателя хлібних крихт". Обчислити його допоможе певна поведінка.

Людина має дві стратегії: то вона одержима шаленою пристрастю до вас, то раптово віддаляється.

Він дуже багато фліртує з вами з самого початку, постійно робить компліменти, хоча ви знайомі всього нічого.

Така людина не обговорює статус ваших стосунків, вона постійно уникає цієї теми.

Не хоче брати на себе зобов'язання за вашу спілку, живе сьогоднішнім днем.

"Метатель" постійно порушує ваші особисті межі, щоб викликати у вас емоційну залежність.

При цьому людина надто ретельно демонструє свою зацікавленість у стосунках. Натиск може лякати, але незабаром він вщухне, змушуючи вас думати, що ви зробили не так.

У стосунках ви часто відчуваєте біль, гнів та образу, хоча об'єктивних причин для цього немає. Ваша психіка тим часом розхитується.

Психологи впевнені: стосунки з такими людьми точно закінчаться провалом. Причому першими підуть, швидше за все, саме вони: адже людина усвідомлює, що партнерові погано, так довго продовжуватися не може, тому йде першим, щоб не бути у статусі покинутого.

Чому людина стає "метателем хлібних крихт"

Найчастіше такі люди дуже бояться самотності, тож не можуть довго жити без пари. У той самий час вони вміють вибудовувати гармонійні стосунки. Найчастіше проблема у заниженій самооцінці, яку вони дуже ретельно приховують.

Опитані добровольці у дослідженні психологів зізналися, що постійно шукали підтвердження взаємності почуттів у стосунках із "метателями", але це вдалося зробити лише одному з десяти. Крім того, опитані визнавали, що їхні особисті кордони постійно порушували, ховаючі контроль за турботою та увагою.

Якщо ви дізналися свого партнера, то психологи радять: такі стосунки краще закінчити якнайшвидше. Чи стаєте ви щасливішими, якщо постійно відчуваєте біль та образу?

Найефективніший спосіб пережити розрив - змістити фокус уваги. Це може бути сім'я, робота, початок своєї справи. Якщо важко зважитися на розрив або все ж таки хочеться спробувати продовжити стосунки, то потрібно обов'язково звернутися до психолога.