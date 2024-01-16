Чому сучасні жінки все ще бояться проявляти ініціативу у стосунках із чоловіками

Сучасні жінки здаються сильними і сміливими абсолютно в усіх аспектах свого життя, але більшість з них, все ще боїться зробити перший крок на зустріч до чоловіка.

Чому сучасні жінки не беруть на себе ініціативу у відношеннях

"Питання про взяття ініціативи на себе у відносинах, це про відповідальність, взяти ініціативу, це почати виявлятися, це бути сміливою, це проявляти свою силу. І у жінок на підсвідомості є такий страх стати "мужиком" у стосунках і тоді чоловік буде слабкий, якщо жінка почне все тягнути на собі", - каже психолог.

Також Тетяна зазначила, що тут є такі взаємозв'язки, коли жінка боїться цієї відповідальності, цієї ініціативи, бо в її підсвідомому сприйнятті є асоціації та зв'язки з цими словами, з цими діями, з цими проявами, як перекоси, як щось негативне. як ті сценарії, які вона бачила раніше.

"Наприклад, у мами з татом у відносинах, коли мама все тягла на собі і тепер дівчина боїться в принципі брати на себе ініціативу, тому що вона думає, що їй доведеться все тягнути на собі і краще вибрати бути "жертвою" у відносинах, безініціативною, щоб чоловік таки був сильнішим і мужнішим", - пояснює психолог.

Але тут виходить ось який момент, що дійсно ми в такій позиції провалюємося в жертву і бути в сильній позиції "Я все сама" - це та ж зворотна позиція жертви і не брати на себе ініціативу взагалі, тому що, "Я ж жінка", але це не про жінку, це про дівчинку і причому дівчинку у стосунках із батьком, яка тільки бере, але натомість нічого не дає", - каже Тетяна.

Це не про дорослість і це інша крайність. Баланс – це коли є правила, що я виявляюсь так, як я хочу. Я беру він ініціативу. Я беру на себе відповідальність. Я даю, а віддавати – це доросла позиція. А у відносинах важливий взаємообмін.

Тобто чоловік виявляється, виявляє ініціативи, бере на себе відповідальність за себе, насамперед і жінка бере на себе відповідальність, за себе, за свої прояви, за свої емоції, за свій стан, за своє фінансове становище, за свою реалізацію, за відносини, за свої вибори у відносинах та поза відносинами.

І тоді дві повноцінні дорослі людини зустрічаються, вони будують взаємну комунікацію, взаємні відносини. Відносини, в яких партнери рівні і рівні - це не про те, що "Я буду тягати тонни кілограм, якщо мій чоловік може тонну фізично піднімати" або "А я заробляю мільйони і він повинен заробляти мільйон або навпаки".

Це просто про внутрішнє відчуття, про те, що дві зрілі цілих, цілісних людини, які добровільно вступають у відносини беруть і за себе відповідальність, і за свої вибори в цих відносинах, і за те, що вони дають у цих відносинах і, так скажемо , бере відповідальність за це взаємодія в парі кожен сам на себе, те, що вони будують і який вони роблять окремий внесок у ці відносини.

Але виходить так, що коли ми боїмося бути “мужиком”, ми пригнічуємо свою силу і той чоловічий початок, який є у кожній з нас.

Чому жінки не виявляють ініціативу (фото: Freepik)

Чим загрожують жінкам страхи виявляться

"Чим це загрожує? Тим, що ми потрапляємо, знову ж таки повторюся, у цю позицію жертви. І тоді від нас йдуть гроші, від нас йдуть можливості і буває так, що жінка реалізована, коли вона сама, у неї все класно, але як тільки вона починає вступати у відносини, начебто все добре, а потім раз і починають розвалюватись щось", - пояснює психолог.

А все тому, що ми провалюємося в дитячу позицію і хочемо віддати цю відповідальність за себе чоловікові, ніби своєму татові і від цього втрачаємо керування над собою, над своїм життям і від цього стосунку можуть руйнуватися.

Начебто ми входили і зачарували партнера, якраз своєю самостійністю, яскравістю, виявом, силою, досягненнями, незалежністю, а потім ми провалюємося в дитячу частину себе і це не про здорову позицію.

У залежність, коли ми "залипаємо" один на одного ось у цей цукерково-букетний період, коли неможливо один без одного, а потім відбувається наступний процес здорової сепарації, коли ми наситилися один одним і далі продовжуємо знову трохи більше займатися своїм життям, але знову повертаємось у відносини і продовжуємо будувати наші відносини та наш спільний світ.

Тобто коли ми входимо у відносини і провалюємося в дитячу позицію, якщо наша доросла позиція не сформована – ми руйнуємо відносини.

У разі такої проблеми, за словами Тетяни, потрібно свідомо себе витягувати з позиції жертви. Тобто продовжувати займатися роботою, розвиватися і це не повинно заважати стосункам.

Але в багатьох у головах є поділу на те, що "Ч в сім'ї має бути і віддавати все в сім'ю, або я в роботі, я кар'єристка".

Потрібно навчитися просто балансувати і поєднати це все це, перш за все, у своїй голові, об'єднати свою чоловічу та жіночу частину, сім'ю, роботу, реалізацію. Але важливо розуміти, що у цьому може виникати багато страхів, із якими потрібно працювати.