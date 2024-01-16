Чому сучасні жінки все ще бояться проявляти ініціативу у стосунках із чоловіками
Сучасні жінки здаються сильними і сміливими абсолютно в усіх аспектах свого життя, але більшість з них, все ще боїться зробити перший крок на зустріч до чоловіка.
Про те, чому сучасні жінки бояться проявити ініціативу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) завдяки ексклюзивному матеріалу психолога Тетяни Овчаренко.
Чому сучасні жінки не беруть на себе ініціативу у відношеннях
"Питання про взяття ініціативи на себе у відносинах, це про відповідальність, взяти ініціативу, це почати виявлятися, це бути сміливою, це проявляти свою силу. І у жінок на підсвідомості є такий страх стати "мужиком" у стосунках і тоді чоловік буде слабкий, якщо жінка почне все тягнути на собі", - каже психолог.
Також Тетяна зазначила, що тут є такі взаємозв'язки, коли жінка боїться цієї відповідальності, цієї ініціативи, бо в її підсвідомому сприйнятті є асоціації та зв'язки з цими словами, з цими діями, з цими проявами, як перекоси, як щось негативне. як ті сценарії, які вона бачила раніше.
"Наприклад, у мами з татом у відносинах, коли мама все тягла на собі і тепер дівчина боїться в принципі брати на себе ініціативу, тому що вона думає, що їй доведеться все тягнути на собі і краще вибрати бути "жертвою" у відносинах, безініціативною, щоб чоловік таки був сильнішим і мужнішим", - пояснює психолог.
Але тут виходить ось який момент, що дійсно ми в такій позиції провалюємося в жертву і бути в сильній позиції "Я все сама" - це та ж зворотна позиція жертви і не брати на себе ініціативу взагалі, тому що, "Я ж жінка", але це не про жінку, це про дівчинку і причому дівчинку у стосунках із батьком, яка тільки бере, але натомість нічого не дає", - каже Тетяна.
Це не про дорослість і це інша крайність. Баланс – це коли є правила, що я виявляюсь так, як я хочу. Я беру він ініціативу. Я беру на себе відповідальність. Я даю, а віддавати – це доросла позиція. А у відносинах важливий взаємообмін.
Тобто чоловік виявляється, виявляє ініціативи, бере на себе відповідальність за себе, насамперед і жінка бере на себе відповідальність, за себе, за свої прояви, за свої емоції, за свій стан, за своє фінансове становище, за свою реалізацію, за відносини, за свої вибори у відносинах та поза відносинами.
І тоді дві повноцінні дорослі людини зустрічаються, вони будують взаємну комунікацію, взаємні відносини. Відносини, в яких партнери рівні і рівні - це не про те, що "Я буду тягати тонни кілограм, якщо мій чоловік може тонну фізично піднімати" або "А я заробляю мільйони і він повинен заробляти мільйон або навпаки".
Це просто про внутрішнє відчуття, про те, що дві зрілі цілих, цілісних людини, які добровільно вступають у відносини беруть і за себе відповідальність, і за свої вибори в цих відносинах, і за те, що вони дають у цих відносинах і, так скажемо , бере відповідальність за це взаємодія в парі кожен сам на себе, те, що вони будують і який вони роблять окремий внесок у ці відносини.
Але виходить так, що коли ми боїмося бути “мужиком”, ми пригнічуємо свою силу і той чоловічий початок, який є у кожній з нас.
Чому жінки не виявляють ініціативу (фото: Freepik)
Чим загрожують жінкам страхи виявляться
"Чим це загрожує? Тим, що ми потрапляємо, знову ж таки повторюся, у цю позицію жертви. І тоді від нас йдуть гроші, від нас йдуть можливості і буває так, що жінка реалізована, коли вона сама, у неї все класно, але як тільки вона починає вступати у відносини, начебто все добре, а потім раз і починають розвалюватись щось", - пояснює психолог.
А все тому, що ми провалюємося в дитячу позицію і хочемо віддати цю відповідальність за себе чоловікові, ніби своєму татові і від цього втрачаємо керування над собою, над своїм життям і від цього стосунку можуть руйнуватися.
Начебто ми входили і зачарували партнера, якраз своєю самостійністю, яскравістю, виявом, силою, досягненнями, незалежністю, а потім ми провалюємося в дитячу частину себе і це не про здорову позицію.
У залежність, коли ми "залипаємо" один на одного ось у цей цукерково-букетний період, коли неможливо один без одного, а потім відбувається наступний процес здорової сепарації, коли ми наситилися один одним і далі продовжуємо знову трохи більше займатися своїм життям, але знову повертаємось у відносини і продовжуємо будувати наші відносини та наш спільний світ.
Тобто коли ми входимо у відносини і провалюємося в дитячу позицію, якщо наша доросла позиція не сформована – ми руйнуємо відносини.
У разі такої проблеми, за словами Тетяни, потрібно свідомо себе витягувати з позиції жертви. Тобто продовжувати займатися роботою, розвиватися і це не повинно заважати стосункам.
Але в багатьох у головах є поділу на те, що "Ч в сім'ї має бути і віддавати все в сім'ю, або я в роботі, я кар'єристка".
Потрібно навчитися просто балансувати і поєднати це все це, перш за все, у своїй голові, об'єднати свою чоловічу та жіночу частину, сім'ю, роботу, реалізацію. Але важливо розуміти, що у цьому може виникати багато страхів, із якими потрібно працювати.
Раніше ми розповідали про те, як жінка руйнує чоловіка у чоловіка.
Також читайте наш матеріал про 5 правил щасливої жінки, які справді працюють.