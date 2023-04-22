Психолог розповіла, що жінки не знають про чоловіків: це допоможе покращити стосунки

Жінки впевнені, що вони все знають про чоловіків. Однак, це не так. Є кілька маловідомих фактів, які дуже важливі для чоловічої статі та покращують стосунки з ними.

Про це повідомила психолог Світлана Богатирьова в Instagram .

Чоловіки повинні все робити у стосунках

За словами експерта, деякі жінки щиро впевнені, що стосунки - це лише брати і нічого не давати. І звісно засмучуються, коли виявляється, що це не так.

Однак, важливо пам'ятати, що партнерство - це праця обох.

"Мені імпонує своєрідна метафора. Жінка - це ніби батарейка. А чоловік - це пристрій. Обидвоє є хорошим тандемом і доповнюють одне одного", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки можуть усе купити

Психолог каже, що більшість чоловіків може купити все, що на думку жінки, є важливим. Однак, тоді для чого ж чоловікові жінка та сім'я.

Експерт пояснила, що сильній статі важливий і затишок і близькість, проте чоловікові надзвичайно потрібне відчуття "я особливий", "я потрібний".

Такі слова для чоловіків є своєрідною мотивацією для подолання труднощів в соціумі. Жінка може передати це відчуття через слова, жести, навіть щоденні обійми.

Для чоловіків важливий настрій жінки

Жінкам важливо пам'ятати, що для чоловіків важливий стан та настрій другої половинки. Відчуття незадоволеності діє токсично на чоловіка і на стосунки з ним.

"Це найважливіше. Варто спитати себе: Який мій стан в стосунках? Яка моя поведінка збоку?" - каже психолог.