Психолог рассказала, что женщины не знают о мужчинах: это поможет улучшить отношения
Женщины уверены, что они все знают о мужчинах. Однако это не так. Есть несколько малоизвестных фактов, которые очень важны для мужского пола и улучшают отношения с ними.
Об этом сообщила психолог Светлана Богатырева в Instagram.
Мужчины должны все делать в отношениях
По словам эксперта, некоторые женщины искренне уверены, что отношения - это брать и ничего не давать. И, конечно, огорчаются, когда оказывается, что это не так.
Однако, важно помнить, что партнерство - это труд обоих.
"Мне импонирует своеобразная метафора. Женщина - это как батарейка. А мужчина - это устройство. Оба являются хорошим тандемом и дополняют друг друга", - говорится в сообщении.
Мужчины могут все купить
Психолог говорит, что большинство мужчин может купить все, что, по мнению женщины, важно. Однако тогда для чего же мужчине женщина и семья.
Эксперт объяснила, что сильному полу важен и уют и близость, однако мужчине чрезвычайно нужно чувство "я особенный", "я нужен".
Такие слова для мужчин являются своеобразной мотивацией для преодоления проблем в социуме. Женщина может передать это чувство через слова, жесты, даже ежедневные объятия.
Для мужчин важно настроение женщины
Женщинам важно помнить, что для мужчин важно состояние и настроение второй половинки. Чувство неудовлетворенности действует токсично на мужчину и на отношения с ним.
"Это самое важное. Стоит спросить себя: Каково мое состояние в отношениях? Каково мое поведение со стороны?" - говорит психолог.
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