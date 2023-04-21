Стало відомо, чому жінки часто носять червоний одяг

Досить часто можна помітити, що жінки надають перевагу червоному одягу більше за чоловіків. Цей колір символізує кохання та пристрасть. Саме тому зародився міф, що такі жінки шукають собі партнера. Вчені вирішили дослідити, чи відповідає це дійсності.

Чому жінки часто носять червоний одяг - читайте нижче в матеріалі Styler.

Результати дослідження

Загалом у дослідженні, про яке пише науковий журнал PLOS One, взяли участь 280 жінок у віці до 50 років. Важливо додати, що жодна з учасниць не була вагітна.

У ході експериментів німецькі науковці висунули дві гіпотези до предмета свого дослідження. Перша говорить про те, що жінка з більшою ймовірністю одягне річ червоного кольору, готуючись до зустрічі з цікавим для неї чоловіком.

А от інша гіпотеза каже, що жінка з вищою ймовірністю обере червоний одяг під час менструації.

Усіх учасниць розділили на дві групи. Першій надіслали світлину привабливого чоловіка, а іншій - фотографію чоловіка середньої привабливості. Крім фото, жінки отримали інформацію про зустрічі із цими чоловіками.

Вчені виявили, чому жінки частіше за чоловіків носять одяг червоного кольору (фото: Freepik)

Перед зустрічами жінки повинні були надати інформацію про свій менструальний цикл. Таким чином вчені досліджували бажання кожної учасниці вдягнути червоний колір.

Аналіз показав, що приблизно 73% хотіли зустрітись з привабливим чоловіком у червоному одязі, і на це впливала фаза їхнього менструального циклу. Інші 37% учасниць низькофертильної фази циклу носили червоне, очікуючи на зустріч із привабливим чоловіком.

Проте згодом дослідники врахували вік учасниць, статус стосунків із чоловіком та навіть погоду, і результати дещо скоригували.

Таким чином дійшли висновку, що менструальний цикл не впливає на бажання жінки носити червоний одяг, але до привабливого чоловіка жінки одягали червоні сукні значно частіше.