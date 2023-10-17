Психолог розповіла, що повинно входити в обов'язки чоловіка

Підтримка родини

За словами психолога, чоловік повинен забезпечувати матеріальну підтримку для родини, брати участь у фінансових справах та виконання спільних фінансових обов'язків.

Заснування сім'ї

Чоловік повинен будувати і підтримувати сімейні стосунки, виховувати дітей та брати участь прийнятті спільних сімейних рішень.

Захист та підтримка

Психолог каже, що чоловік повинен захищати та підтримувати дружину і дітей, фізично та емоційно.

Рівність та партнерство

Спільне вирішення питань і прийняття рішень у партнерстві з дружиною, розподіл обов'язків у родині.

Виховання дітей

Важливо, щоб чоловік брав участь у вихованні дітей, надавав приклад та навчав життєвих навичок.

Підтримка кар'єри

Чоловік повинен підтримувати кар'єрний і особистий розвиток дружини та спільна підтримка її амбіцій.

Ірина Кулік зазначила, що ці обов'язки можуть змінюватися від сім'ї і важливо, щоб вони були розподілені узгоджено та з повагою до інших членів родини.