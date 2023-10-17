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Психолог розповіла, що повинно входити в обов'язки чоловіка

Що входить в обов'язки чоловіка у сім'ї (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Обов'язки чоловіка можуть варіюватися в залежності від культури, сімейних цінностей і особистих угод у парі. Проте, існують загальні обов'язки чоловіка в сучасному суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram.

Підтримка родини

За словами психолога, чоловік повинен забезпечувати матеріальну підтримку для родини, брати участь у фінансових справах та виконання спільних фінансових обов'язків.

Заснування сім'ї

Чоловік повинен будувати і підтримувати сімейні стосунки, виховувати дітей та брати участь прийнятті спільних сімейних рішень.

Захист та підтримка

Психолог каже, що чоловік повинен захищати та підтримувати дружину і дітей, фізично та емоційно.

Рівність та партнерство

Спільне вирішення питань і прийняття рішень у партнерстві з дружиною, розподіл обов'язків у родині.

Виховання дітей

Важливо, щоб чоловік брав участь у вихованні дітей, надавав приклад та навчав життєвих навичок.

Підтримка кар'єри

Чоловік повинен підтримувати кар'єрний і особистий розвиток дружини та спільна підтримка її амбіцій.

Ірина Кулік зазначила, що ці обов'язки можуть змінюватися від сім'ї і важливо, щоб вони були розподілені узгоджено та з повагою до інших членів родини.

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