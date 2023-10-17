Психолог рассказала, что должно входить в обязанности мужа

Поддержка семьи

По словам психолога, муж должен обеспечивать материальную поддержку для семьи, участвовать в финансовых делах и исполнение общих финансовых обязанностей.

Учреждение семьи

Муж должен строить и поддерживать семейные отношения, воспитывать детей и принимать участие в принятии совместных семейных решений.

Защита и поддержка

Психолог говорит, что муж должен защищать и поддерживать жену и детей физически и эмоционально.

Равенство и партнерство

Совместное решение вопросов и принятие решений в партнерстве с супругой, распределение обязанностей в семье.

Воспитание детей

Важно, чтобы муж участвовал в воспитании детей, придавал пример и учил жизненным навыкам.

Поддержка карьеры

Муж должен поддерживать карьерное и личное развитие жены и совместная поддержка ее амбиций.

Ирина Кулик отметила, что эти обязанности могут меняться от семьи и важно, чтобы они были распределены согласованно и с уважением к другим членам семьи.