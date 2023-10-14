Психолог розповіла, як забути колишнього і почати жити далі

Розрив стосунків може бути важким процесом і в деяких випадках призвести до проблем із фізичним та психічним здоров'ям. Розставання особливо важко дається, якщо ви все ще маєте почуття до колишнього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram .

Дозвольте собі посумувати

Переживання болю і горя є нормальними після розриву. Дозвольте собі це відчути.

До того ж буває, сумуючи за усім приємним з минулого, ти мимоволі забуваєш, що у ньому було ще й багато неприємного.

Подумайте про позитивне

Зосередьтесь на позитивних аспектах вашого життя, які залишаються, і тих можливостях, які відкриваються.

Знайдіть підтримку

Психолог радить розмовляти з друзями або спеціалістами, які можуть вас підтримати.

Не слід відмовлятись від допомоги тих людей, які щиро тобі співпереживають та бажають підтримати.

Саме їх присутність у твоєму житті допоможе відчути себе важливою та згадати, що світ не обертається лише навколо нього.

Займіться собою

Зосередьтесь на своєму фізичному і психологічному здоров'ї, займаючись спортом, медитацією, або розвиваючи нові інтереси.

Видаліть нагадування

Приберіть або приховайте речі, які нагадують вам про колишні стосунки.

Позбудься речей, які нагадують про нього. Футболки та худі, фотокартки й іграшки - коли ти перестанеш стикатись із матеріальними носіями пам’яті про нього, то будеш готова відпустити його й на фізичному рівні.

Знайдіть новий сенс життя

Визначте свої цілі і займіться тим, що робить вас щасливими. Якщо ви будете зайняті, то ймовірніше за все, матимеш менше часу на думки про колишнього. Але, це не означає, що потрібно завантажити себе роботою та працювати понаднормово.