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Психолог рассказала, что должно входить в обязанности мужа

Вторник 17 октября 2023 20:01
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Психолог рассказала, что должно входить в обязанности мужа Входящий в обязанности мужчины в семье (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Кулик

Обязанности мужа могут варьироваться в зависимости от культуры, семейных ценностей и личных сделок в паре. Однако существуют общие обязанности мужа в современном обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.

Поддержка семьи

По словам психолога, муж должен обеспечивать материальную поддержку для семьи, участвовать в финансовых делах и исполнение общих финансовых обязанностей.

Учреждение семьи

Муж должен строить и поддерживать семейные отношения, воспитывать детей и принимать участие в принятии совместных семейных решений.

Защита и поддержка

Психолог говорит, что муж должен защищать и поддерживать жену и детей физически и эмоционально.

Равенство и партнерство

Совместное решение вопросов и принятие решений в партнерстве с супругой, распределение обязанностей в семье.

Воспитание детей

Важно, чтобы муж участвовал в воспитании детей, придавал пример и учил жизненным навыкам.

Поддержка карьеры

Муж должен поддерживать карьерное и личное развитие жены и совместная поддержка ее амбиций.

Ирина Кулик отметила, что эти обязанности могут меняться от семьи и важно, чтобы они были распределены согласованно и с уважением к другим членам семьи.

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