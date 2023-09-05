Психолог розповіла, що повинно насторожити при знайомстві з хлопцем

На що звернути увагу під час знайомства

Дівчині на побаченні з хлопцем варто звернути увагу на те, як він ставиться до себе та як говорить про своїх рідних.

"Зверніть увагу на те, які у нього стосунки із собою, наскільки він себе поважає, цінує свої кордони, наскільки підтримує зв'язок з вами - розмовний діалог, зоровий контакт", - йдеться у повідомленні.

Психолог каже, що ви повинні зрозуміти, чи добре вам поруч з цим хлопцем, адже ваша інтуїція завжди підкаже, що робити далі.

Які слова мають насторожити дівчину

"Я гарний хлопець"

Якщо ваш бойфренд відверто називає себе "гарним хлопцем", це може вказувати на його самозакоханість. Він завжди ставитиме своє "Я" на перше місце, ви для нього лише зручний миттєвий партнер.

"Я не можу жити без тебе"

За типовим компліментом може ховатися щось більше - дуже сильне почуття закоханості або нездорова прихильність.

Зокрема, якщо ви втратите інтерес до бойфренда і покинете його, то реакція може бути непередбачуваною.

"Ти нікуди не підеш"

Не варто пов'язувати своє життя з чоловіком, який проявляє характер вже на початку стосунків. Його фрази і слова можуть відкрити очі на справжнє обличчя людини, яка може виявитися тираном.

"Помовчи"

Такий прояв неповаги не призведе до щастя, і краще розірвати стосунки в самому початку, ніж страждати довгі роки. Безумовно, така фраза може прозвучати в момент, коли чоловік дійсно зайнятий, однак якщо обранець постійно таке говорить, то стосунки краще припинити.