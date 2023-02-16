Психолог розповіла, що переживає військовий, який вперше вбиває ворога

Війна та бойові дії - це завжди велике емоційне навантаження та стрес. Тому важливо, щоб із бійцями була людина, яка відстежить їхній емоційний стан і в разі необхідності допоможе. Така підтримка може бути необхідною після першого пострілу у ворога.

Який стан у військових, які вперше вбили ворога

Задача військового психолога полягає в підготовці бійця до всіх можливих на війні ситуацій. Серед яких полон, стрес, емоційна напруга та перший постріл у ворога. За словами Ольги, всі ці моменти потрібно обов'язково проговорювати.

"Ми обов'язково проговорюємо, що ми не стріляємо в людей. Ми стріляємо у ворога. Якщо ти не вистрелиш у потрібний момент, він уб'є тебе. Не всі хочуть говорити про почуття в цей момент, тому прям так ми це не проговорювали", - розповідає вона.

До того ж, як розповідає фахівець, рідко буває, що боєць дивиться ворогу в очі та стріляє. Адже зараз здебільшого кулеметні, гранатометні, мінометні постріли, коли це в далечину.

Але за свою практику Ользі доводилося говорити з людьми про моменти пострілу тет-а-тет.

"Вони кажуть, що дуже важко перший раз. Потім ти починаєш ставитися до цього як до роботи. Може статися так, що ти просто завмираєш. Сумніватися не можна, інакше ти мертвий", - пояснює вона.

У 2014 році питання вбивства ворога проговорювали після того, як це сталося вперше. Зараз же з військовими це обговорюють безпосередньо під час психологічної підготовки.