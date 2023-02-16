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Психолог рассказала, что переживает военный, впервые убивающий врага

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Четверг 16 февраля 2023 11:21
Психолог рассказала, что переживает военный, впервые убивающий врага Военный психолог Ольга Швец (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Война и боевые действия - это всегда большая эмоциональная нагрузка и стресс. Поэтому важно, чтобы с бойцами был человек, который отследит их эмоциональное состояние и в случае необходимости поможет. Такая поддержка может быть необходима после первого выстрела во врага.

Военный психолог Ольга Швец в интервью РБК-Украина рассказала, что чувствуют бойцы, впервые убившие врага.

Какое положение у военных, впервые убивших врага

Задача военного психолога состоит в подготовке бойца ко всем возможным на войне ситуациям. Среди которых попадание в плен, стресс, эмоциональное напряжение и первый выстрел во врага. По словам Ольги, все эти моменты нужно обязательно проговаривать.

"Мы обязательно проговариваем, что мы не стреляем в людей. Мы стреляем во врага. Если ты не выстрелишь в нужный момент, он убьет тебя. Не все хотят говорить о чувствах в этот момент, поэтому прям так мы это не проговаривали", - рассказывает она.

К тому же, рассказывает специалист, редко бывает, что боец смотрит врагу в глаза и стреляет. Ведь сейчас в основном пулеметные, гранатометные, минометные выстрелы, когда это вдаль.

Но за свою практику Ольге приходилось говорить с людьми о моментах выстрела тет-а-тет.

"Они говорят, что очень тяжело в первый раз. Потом ты начинаешь относиться к этому как к работе. Может случиться так, что ты просто замираешь. Сомневаться нельзя, иначе ты мертв", - объясняет она.

В 2014 году вопрос убийства врага обсуждали после того, как это произошло впервые. Сейчас же с военными это обсуждается непосредственно во время психологической подготовки.

Раньше мы рассказывали, почему не все украинцы могут быть мобилизованными.

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