5 простих ознак, що у вас здорові відносини з батьками у дорослому віці

Міцні та здорові стосунки з батьками сприяють адекватному спілкуванню з ними. Вони дають багато позитивних емоцій і те, що ми завжди можемо знайти підтримку, навіть якщо вже виросли. Варто знати про ознаки, які свідчать про нормальні стосунки з батьками у дорослому віці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік .

Взаємна повага

Це пояснюється тим, коли ви поважаєте своїх батьків, і вони також поважають ваші погляди та рішення. Якщо ваші батьки підтримують вас у всіх починаннях, то у вас ідеальні батьки. Адже завжди у будь-якій справі важлива підтримка рідних, але бувають і випадки, коли цього немає.

Відкрите спілкування

Психолог розповіла, що здорові відносини з батьками свідчать про те, ви можете з ними відверто обговорювати будь-які теми та висловлювати свої думки без страху перед засудженням.

Підтримка

Зокрема, у разі потреби ви можете підтримувати один одного емоційно та фізично.

Погано, коли діти ховають свої емоції від батьків. Часто це ознака великої проблеми у стосунках дитини з мамою чи татом.

Не закривайтесь від дитини і не відволікайте її від почуттів. Уважно слухайте і намагайтесь зрозуміти.

Незалежність

Кожен з нас має свій власний простір та можливість приймати власні рішення, не відчуваючи нав’язливості.

Спільні моменти

Ви можете насолоджуватися часом, проведеним разом з батьками, ділитися цікавинками та веселощами. У такі моменти ви не будете боятись, що батьки вас не зрозуміють чи засудять за якісь дії.

Зокрема, ви будете точно в впевнені, що ви поряд з людьми, з якими вам добре.

Як налагодити стосунки з батьками

Універсальних стратегій та чарівних порад немає. Кожна ситуація є індивідуальною. Якщо ви вирішили налагодити стосунки, відштовхуйтеся від вашого власного досвіду та історії стосунків із батьками.

Спочатку потрібно зрозуміти, що ви вже робили і що з цього вийшло.

Але спершу переконайтеся, що ви справді готові до того, щоб налагоджувати стосунки з батьками. Найкраще сісти та скласти список із 5–10 відповідей на запитання "навіщо", щоб кожен наступний пункт випливав із попереднього. Це допоможе зрозуміти, чого ви очікуєте від комунікації.