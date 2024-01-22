5 простих ознак, що у вас здорові відносини з батьками у дорослому віці
Міцні та здорові стосунки з батьками сприяють адекватному спілкуванню з ними. Вони дають багато позитивних емоцій і те, що ми завжди можемо знайти підтримку, навіть якщо вже виросли. Варто знати про ознаки, які свідчать про нормальні стосунки з батьками у дорослому віці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік.
Взаємна повага
Це пояснюється тим, коли ви поважаєте своїх батьків, і вони також поважають ваші погляди та рішення. Якщо ваші батьки підтримують вас у всіх починаннях, то у вас ідеальні батьки. Адже завжди у будь-якій справі важлива підтримка рідних, але бувають і випадки, коли цього немає.
Відкрите спілкування
Психолог розповіла, що здорові відносини з батьками свідчать про те, ви можете з ними відверто обговорювати будь-які теми та висловлювати свої думки без страху перед засудженням.
Підтримка
Зокрема, у разі потреби ви можете підтримувати один одного емоційно та фізично.
Погано, коли діти ховають свої емоції від батьків. Часто це ознака великої проблеми у стосунках дитини з мамою чи татом.
Не закривайтесь від дитини і не відволікайте її від почуттів. Уважно слухайте і намагайтесь зрозуміти.
Незалежність
Кожен з нас має свій власний простір та можливість приймати власні рішення, не відчуваючи нав’язливості.
Спільні моменти
Ви можете насолоджуватися часом, проведеним разом з батьками, ділитися цікавинками та веселощами. У такі моменти ви не будете боятись, що батьки вас не зрозуміють чи засудять за якісь дії.
Зокрема, ви будете точно в впевнені, що ви поряд з людьми, з якими вам добре.
Як налагодити стосунки з батьками
Універсальних стратегій та чарівних порад немає. Кожна ситуація є індивідуальною. Якщо ви вирішили налагодити стосунки, відштовхуйтеся від вашого власного досвіду та історії стосунків із батьками.
Спочатку потрібно зрозуміти, що ви вже робили і що з цього вийшло.
Але спершу переконайтеся, що ви справді готові до того, щоб налагоджувати стосунки з батьками. Найкраще сісти та скласти список із 5–10 відповідей на запитання "навіщо", щоб кожен наступний пункт випливав із попереднього. Це допоможе зрозуміти, чого ви очікуєте від комунікації.
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