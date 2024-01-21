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Як заспокоїти дитину під час вибухів: поради МОЗ

Україна, Неділя 21 січня 2024 21:18
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Як заспокоїти дитину під час вибухів: поради МОЗ Фото: Як заспокоїти дитину під час вибухів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Останніми днями знову почастішали повітряні тривоги та російські обстріли, і діти, які дещо відвикли від цих звуків, лякаються і відчувають тривожність та розгубленість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.

"Наші діти прокидаються від вибухів за вікном. Їм страшно. Страшно і нам, дорослим", - наголосили в міністерстві.

Сімейна психологиня Світлана Ройз підготувала алгоритм, що допоможе підтримати дитину і допомогти їй впоратися зі страхом. Вона радить діяти за спеціальним алгоритмом.

Нормалізація

Дорослий фіксує і пояснює ситуацію.

"Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають - тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття", - фрази, що допоможуть відволікти дитину та заспокоїти.

Підтримка

Дорослий сигналізує дитині про підтримку й пропонує дію.

"Я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку (воду, домашнього улюбленця)?", - важливо навіть в укритті забезпечити комфортне середовище для дитини.

Завершення

Дорослий акцентує, що загроза минула, і відзначає силу дитини.

"Все минулося. Ми в безпеці. Спасибі, ти був (була) таким сміливим, міцним. Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впорались". - після відбою повітряної тривоги важливо пояснити дитині, що загроза минула.

Далі можна "будувати" місток до наступних дій, наприклад запитати дитину, що будемо робити, коли вийдемо з укриття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як говорити з дітьми про війну та що робити з потоком негативних новин.

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діти Війна Росії проти України
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