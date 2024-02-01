Психолог рассказала, о чем родители обязательно должны говорить с детьми
Родители должны говорить с детьми на важным темам. Понимание, что человек с психическими расстройствами прежде всего человек, и умение общаться с разными людьми - важный навык, который формирует толерантность
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Почему нужно говорить с детьми о толерантности
Детский психиатр Юлиана Маслак рассказала, как объяснить ребенку о чувствительной коммуникации с людьми, имеющими психические расстройства.
По ее словам, дети не имеют сформированных в полной мере моральных ценностей, нравственных принципов, собственных границ и саморегуляции. Поэтому взрослые авторитетные лица могут помочь детям развивать эти стороны и с чувствительностью относиться к потребностям каждого ребенка.
Все мы разные, однако это не повод осуждать тех, кто не похож на тебя.
Важно понимать, что психическое здоровье столь же важно, как и физическое. А импульсивность - это такая же особенность как цвет глаз или рост.
Достаточно распространена такая ситуация - человек имеет склонность к тревожному расстройству, унаследованному от одного из родителей. Ее близкие умеют справляться и справляться с особенностями и поведением, однако среда не так чувствительна. Как следствие - возникают конфликты.
Как научить детей быть чувствительными
Толерантность - это умение относиться к другим с пониманием, уважением и терпимостью. Очень важно научить детей с детства не осуждать других, не бояться людей с тревожными и депрессивными расстройствами.
Эксперт советует объяснить детям, что стереотипность мышления в обществе иногда заставляет людей пытаться отвечать весьма условным критериям, что лишает их индивидуальности.
Почему важно говорить с детьми о людях с психическими расстройствами:
- мы разбиваем стереотипы и помогаем детям понимать, что это нормальная часть разнообразия
- толерантность и восприятие: разговор учит детей быть толерантными и принимать людей независимо от их психического состояния
- эмоциональное развитие: изучение этой темы помогает развивать эмоциональный интеллект и понимание эмоций других
Психические расстройства стереотипно ассоциируют с унынием, растерянностью, жалостью. На самом деле такие люди не нуждаются в сочувствии, они стремятся к уважению, нормальному восприятию обществом и доступному пространству для активной жизни.
Важно объяснить ребенку, что это не страшно или опасно. Это просто означает, что у людей есть разные способы реагирования на окружающий мир.
Как можно объяснить детям
Не стоит использовать слова "страдающий", "болеющий", "жертва", когда вы рассказываете о нарушении здоровья у людей. Важно избавиться от эвфемизмов:
- "люди дождя" замените на "люди с расстройством аутистического спектра"
- "солнечные люди" - на "люди с синдромом Дауна"
- "особые люди" - на "люди с инвалидностью"
- "тревожные люди" - на люди, имеющие тревожное расстройство
- "анорексика" - на человека, имеющего неврогенную анорексию
Являться примером в общении с людьми с психическими расстройствами начинается с наших собственных представлений и отношения к ним. Распространение позитивного отношения в семье по этому вопросу может стать ключевым шагом в воспитании терпимых и открытых личностей.
Следует создать безопасное пространство, где вы вместе сможете обсуждать эти темы.
Необходимо развеять стереотипы и научиться реагировать чувствительно:
- важно научить детей активно слушать других, проявлять заботу и понимание
- человек, имеющий психическое расстройство - прежде всего личность, поэтому и взаимодействовать с человеком нужно соответственно
- люди с психическими расстройствами не подвержены насилию
- люди с психическими расстройствами обладают уровнем интеллекта и способностью понимать как у большинства людей
- если человек, имеющий психическое расстройство, расстроен, следует спросить его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему
Учите быть терпеливыми и вежливыми
Специалист говорит, если вы видите, что у кого-то трудности, следует дождаться, когда человек будет готов разговаривать и подходить к нему с уважением.
Учите слушать с пониманием
Когда кто-то говорит о своих чувствах, следует не только слушать, но и понимать, как это может быть для него важно.
Будьте открыты к вопросам
Поощряйте детей задавать вопросы и проявлять интерес к другим людям. Например, если ваш ребенок видит, что его друг делает что-то по-другому, позвольте ему спросить, почему это так.
Покажите ребенку, как можно оказывать поддержку другим
Если вы видите, что кто-нибудь беспокоится, предложите помощь, поделитесь своим временем или просто подскажите, что вы здесь и готовы помочь.
Эти советы можно использовать в качестве основы для введения понятий чувствительной коммуникации с людьми с психическими расстройствами в способ, доступный и восприимчивый для детей.
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