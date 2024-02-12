Психолог розповіла, як зрозуміти, що подруга вам заздрить: список явних ознак

Жіноча дружба не завжди приносить ті емоції, які всі так чекають. Але якщо в дружбі є чорна заздрість з боку подруги - дружба стрімко руйнується.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, за якими ознаками можна зрозуміти, що подруга вам заздрить.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка психолога Ірини Кулік та сайт Психологер.
Заздрість - почуття саме собою нікому не чуже. Коли подруга заздрить - це помітно за її виразом обличчя та негативними коментарями.
Психолог назвала головні ознаки, які вказують на те, що вам заздрить подруга:
Якщо ви помічаєте, як подруга копіює ваш стиль, манеру мови і навіть якісь фішки, будьте впевнені - вона вам заздрить. Подруга копіює вашу поведінку, тому що хоче бути схожа на вас.
Заздрісні подруги люблять наслідувати. Безумовно, вона може бути просто фанаткою вашого стилю. Але якщо подруга хоче говорити як ви - це привід задуматися.
У розмові варто не використати слів "заздрість". Позначте її проблему, яку треба вирішити.
Зокрема, якщо ви відчуваєте, що вона заздрить вашим стосункам з чоловіком, то допоможіть їй знайти свою другу половинку.
Якщо подруга заздрить вашій зовнішності, то допомагайте їй змінитись.
Ніколи не знецінюйте її успіхів і досягнень, навіть якщо вони малі в порівнянні з вашими. Варто дати подрузі відчути упевненість в собі.
Якщо все безрезультатно, і заздрість як і раніше присутня у вашій дружбі - варто зробити рішучі кроки.
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