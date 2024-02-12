Психолог рассказала, как понять, что подруга вам завидует: список явных признаков

Признаки, что вам завидует подруга

Зависть - чувство само собой никому не чуждо. Когда подруга завидует - это заметно по ее выражению лица и негативным комментариям.

Психолог назвала главные признаки, указывающие на то, что вам завидует подруга:

когда вам делают комплимент, то она обесценивается. Например, кто-то говорит: "у тебя очень хорошая кофточка", а подруга отвечает: "да она ее в секонд-хенде купила"

когда вы находитесь в компании, она пытается привлечь все внимание к себе, особенно когда вас хвалят или спрашивают ваше мнение.

когда у вас проблемы, она может много вам посоветовать, а когда у вас все хорошо, она с вами не разделяет ваши достижения и успех

Если вы замечаете, как подруга копирует ваш стиль, манеру речи и даже какие-то фишки, будьте уверены - она вам завидует. Подруга копирует ваше поведение, потому что хочет быть похожа на вас.

Завистливые подруги любят подражать. Непременно, она может быть просто фанаткой вашего стиля. Но если подруга хочет говорить как вы - это повод задуматься.

Как бороться с завистью

Поговорите с ней откровенно

В разговоре следует не использовать слова "зависть". Отметьте ее проблему, которую нужно решить.

В частности, если вы чувствуете, что она завидует вашим отношениям с мужчиной, помогите ей найти свою вторую половинку.

Если подруга завидует вашему внешности, то помогайте ей измениться.

Не обесценивайте

Никогда не обесценивайте ее успехов и достижений, даже если они малы по сравнению с вашими. Следует дать подруге почувствовать уверенность в себе.

Если все безрезультатно, и зависть по-прежнему присутствует в вашей дружбе - стоит сделать решительные шаги.