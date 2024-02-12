Психолог рассказала, как понять, что подруга вам завидует: список явных признаков

Женская дружба не всегда приносит эмоции, которые все так ждут. Но если в дружбе есть черная зависть со стороны подруги - дружба стремительно рушится.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, по каким признакам можно понять, что подруга вам завидует.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница психолога Ирины Кулик и сайт Психологер.
Зависть - чувство само собой никому не чуждо. Когда подруга завидует - это заметно по ее выражению лица и негативным комментариям.
Психолог назвала главные признаки, указывающие на то, что вам завидует подруга:
Если вы замечаете, как подруга копирует ваш стиль, манеру речи и даже какие-то фишки, будьте уверены - она вам завидует. Подруга копирует ваше поведение, потому что хочет быть похожа на вас.
Завистливые подруги любят подражать. Непременно, она может быть просто фанаткой вашего стиля. Но если подруга хочет говорить как вы - это повод задуматься.
В разговоре следует не использовать слова "зависть". Отметьте ее проблему, которую нужно решить.
В частности, если вы чувствуете, что она завидует вашим отношениям с мужчиной, помогите ей найти свою вторую половинку.
Если подруга завидует вашему внешности, то помогайте ей измениться.
Никогда не обесценивайте ее успехов и достижений, даже если они малы по сравнению с вашими. Следует дать подруге почувствовать уверенность в себе.
Если все безрезультатно, и зависть по-прежнему присутствует в вашей дружбе - стоит сделать решительные шаги.
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