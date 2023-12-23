Психолог розповіла, як зацікавити хлопця на першому побаченні: дієві способи

Багатьох жінок цікавить, як сподобатися чоловіку на першому побаченні. Часто вони намагаються гарно вдягатися, але чоловіків "чіпляє" зовсім інше.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.
Психолог радить ставити питання про його захоплення, інтереси. Також не забувайте щось розповідати про себе.
Показуючи зацікавленість, ви створюєте приємну атмосферу.
Варто спробувати бути відвертою, але не нав’язливою. Поділіться своїми думками та ідеями, це може викликати цікавість у нього.
Залиште багато інформації для подальших розмов, не розкриваючи все зразу. Це може заохотити його більше вас дізнатися.
Знайдіть спільні теми для обговорення, можливо, спробуйте виявити спільні захоплення.
Дівчина дійсно повинна бути зацікавлена не просто в отриманні якоїсь інформації, а в тому, щоб дізнатися про хлопця якомога більше. А чоловіки підсвідомо це відчувають.
Позитивний настрій завжди приваблює. Спробуйте бути веселою та оптимістичною під час побачення.
Найголовніше - будьте собою і насолоджуйтеся часом, проведеним разом.
Коли спізнюєтесь (не важливо, з якої причини), попередь про це хлопця. Навіть якщо мова про 10-15 хвилин. Крім того, що він не буде хвилюватися, ще й оцінить твою етичну поведінку і повагу до нього.
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