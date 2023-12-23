Психолог рассказала, как заинтересовать парня на первом свидании: действенные способы

Покажите интерес к нему

Психолог советует задавать вопросы о его увлечениях, интересах. Также не забывайте что-нибудь рассказывать о себе.

Показывая интерес, вы создаете приятную атмосферу.

Будьте открыты

Следует попытаться быть откровенной, но не навязчивой. Поделитесь своими мыслями и идеями, это может вызвать любопытство у него.

Сохраните тайну

Оставьте много информации для дальнейших разговоров, не раскрывая все сразу. Это может поощрить его больше вас узнать.

Покажите свой настоящий интерес

Найдите общие темы для обсуждения, возможно, попробуйте обнаружить общие увлечения.

Девушка действительно должна быть заинтересована не просто в получении какой-либо информации, а в том, чтобы узнать о парне как можно больше. А мужчины подсознательно это ощущают.

Будьте веселой и положительной

Позитивный настрой всегда привлекает. Попытайтесь быть веселой и оптимистичной во время свидания.

Самое главное - будьте собой и наслаждайтесь временем, проведенным вместе.

Пунктуальность и этичность

Когда опаздываете (не важно, по какой причине), предупредите об этом парня. Даже если речь о 10-15 минутах. Кроме того, что он не будет волноваться, еще и оценит твое поведение и уважение к нему.