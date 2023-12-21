Психолог сказав, що найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками: це робить кожна
Кожна жінка іноді робить помилки у спілкуванні та стосунках з чоловіком. Проте є те, що просто дратує кожного з представників сильної статі, але це робить майже кожна дівчина.
Про те, що ж саме найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посилання на відео психолога Олександра Цуркана.
Що найбільше дратує чоловіків у спілкуванні з жінками
За словами психолога, найбільше у комунікації з дівчатами, чоловіків дратують метафрази на кшталт:
- завжди
- ніколи
- постійно
- весь час.
А також узагальнені висловлювання:
- "Ми ніколи нікуди не ходимо"
- "Ти постійно спізнюєшся"
- "Я весь час прибираю сама".
"У чоловіків превалює раціональне мислення і вони бачать нестикування в таких висловлюваннях на свою адресу. Прям таки завжди та кожен раз? У цих словах чоловік чує порожній наїзд, наклеп та знецінення і виражає правильний гнів, наводячи приклади зворотнього", - каже психолог.
В таких випадках у чоловіка виникають подібні питання:
- "В сенсі ми нікуди не ходимо? Ось лише минулого тижня були"
- "Чому постійно? Я спізнився лише другий раз і минулого тижня, до речі, я так само прибирався".
Тобто чоловіки в цих ситуаціях не лише починають задаватися питаннями, а ще й гнівно апелюють, адже вони відчувають, що це перекручена ситуація. А жінки не розуміють, що їхні напади лише посилюють гнів чоловіка і він точно ніколи не погодиться з цими жіночими фактами.
"Замість того, щоб розпалювати цими фразами, краще розкажіть партнеру про свої потреби", - радить психолог.
А це можна зробити за допомогою таких фраз:
- "Давай частіше гуляти разом"
- "Забери мене раніше, мені це важливо".
- "Я так втомилася від домашніх клопотів. Мені потрібна твоя допомога".
І за словами спеціаліста, лише “недолугий” чоловік відмовить вам у цих проханнях.
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