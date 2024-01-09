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Психолог розповіла, як розлучитись з чоловіком, якщо є діти і не хочеться руйнувати сім'ю

Як розлучитись з чоловіком, якщо є діти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Розлучення, особливо коли є діти в сім’ї, може бути дуже складним і важким етапом у житті. Важливо розуміти, що добре продумане та пошановане розлучення може бути менш травматичним для всіх членів сім’ї.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Що потрібно зробити

Психолог радить спочатку відкрито спілкуватися з чоловіком про ваші почуття та наміри. Спробуйте знаходити спільне рішення з урахуванням блага дітей.

Розмова про розлучення може вимагати багато часу та терпіння, тому не поспішайте і дозвольте кожному висловити свої почуття та думки.

Також важливо, що психолог або психотерапевт може стати підтримкою в цьому процесі. Вони допоможуть зрозуміти емоції, які виникають під час розлучення, і надати інструменти для подолання стресу та адаптації до нової ситуації.

Окрім того, необхідно зосередитися на добробуті дітей. Спробуйте забезпечити стабільність та безпеку для них. Спільна робота над збереженням стосунків з обома батьками, які залишаються важливими фігурами в житті дітей, може допомогти зменшити стрес для них.

Потрібно, щоб ваше рішення не було підсилена конфліктами. Шукайте компроміси та спільні рішення, щоб зберегти гідність і здорові стосунки.

Ірина Кулік додала, що розлучення не завжди означає руйнування сім’ї. Воно може стати новим початком для кожного члена родини, де основною метою є збереження здоров’я та щастя всіх учасників.

Ознаки, що парі потрібно розлучитися

Якщо ви разом вже давно, і ваше спільне життя затьмарене постійними сварками з приводу і без, думки про розлучення стали вашими постійними супутниками. Проаналізуйте свої взаємини.

Ознаки того, що прийшов час розлучатися:

  • насилля в сім’ї. Якщо чоловік хоча б один раз вдарив дружину, це вже буде відбуватися постійно
  • почуття давно зникли, але ви зберігаєте сім’ю тільки через дитину
  • зрада або проблеми й нерозуміння в інтимній сфері
  • загальні цілі та інтереси зникли, пропав взаємний інтерес до життя партнера, спілкування звелося до мінімуму
  • постійне роздратування. Якщо якісь звички партнера з часом стали відверто дратувати, це сигнал про те, що майбутнього немає. Ніхто не здатний довго прожити в стані роздратування
  • особисті гроші не вкладаються в загальні сімейні блага, а кожен витрачає їх на себе
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