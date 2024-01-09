Психолог рассказала, как развестись с мужем, если есть дети и не хочется разрушать семью

Что нужно сделать

Психолог советует сначала открыто общаться с мужем о ваших чувствах и намерениях. Попытайтесь находить совместное решение с учетом блага детей.

Разговор о разводе может потребовать много времени и терпения, поэтому не торопитесь и позвольте каждому выразить свои чувства и мысли.

Также важно, что психолог или психотерапевт может оказаться поддержкой в этом процессе. Они помогут понять эмоции, возникающие при разводе, и предоставить инструменты для преодоления стресса и адаптации к новой ситуации.

Кроме того, необходимо сосредоточиться на благополучии детей. Попытайтесь обеспечить стабильность и безопасность для них. Совместная работа по сохранению отношений с обоими родителями, которые остаются важными фигурами в жизни детей, может помочь уменьшить стресс для них.

Нужно, чтобы ваше решение не было усилено конфликтами. Ищите компромиссы и общие решения, чтобы сохранить достоинство и здоровые отношения.

Ирина Кулик добавила, что развод не всегда означает разрушение семьи. Он может стать новым началом для каждого члена семьи, где основная цель - сохранение здоровья и счастья всех участников.

Признаки, что паре нужно развестись

Если вы вместе уже давно, и ваша совместная жизнь омрачена постоянными ссорами по поводу и без, мысли о разводе стали вашими постоянными спутниками. Проанализируйте свои отношения.

Признаки того, что пришло время развестись: