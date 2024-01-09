Психолог розповіла, як розлучитись з чоловіком, якщо є діти і не хочеться руйнувати сім'ю
Розлучення, особливо коли є діти в сім’ї, може бути дуже складним і важким етапом у житті. Важливо розуміти, що добре продумане та пошановане розлучення може бути менш травматичним для всіх членів сім’ї.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.
Що потрібно зробити
Психолог радить спочатку відкрито спілкуватися з чоловіком про ваші почуття та наміри. Спробуйте знаходити спільне рішення з урахуванням блага дітей.
Розмова про розлучення може вимагати багато часу та терпіння, тому не поспішайте і дозвольте кожному висловити свої почуття та думки.
Також важливо, що психолог або психотерапевт може стати підтримкою в цьому процесі. Вони допоможуть зрозуміти емоції, які виникають під час розлучення, і надати інструменти для подолання стресу та адаптації до нової ситуації.
Окрім того, необхідно зосередитися на добробуті дітей. Спробуйте забезпечити стабільність та безпеку для них. Спільна робота над збереженням стосунків з обома батьками, які залишаються важливими фігурами в житті дітей, може допомогти зменшити стрес для них.
Потрібно, щоб ваше рішення не було підсилена конфліктами. Шукайте компроміси та спільні рішення, щоб зберегти гідність і здорові стосунки.
Ірина Кулік додала, що розлучення не завжди означає руйнування сім’ї. Воно може стати новим початком для кожного члена родини, де основною метою є збереження здоров’я та щастя всіх учасників.
Ознаки, що парі потрібно розлучитися
Якщо ви разом вже давно, і ваше спільне життя затьмарене постійними сварками з приводу і без, думки про розлучення стали вашими постійними супутниками. Проаналізуйте свої взаємини.
Ознаки того, що прийшов час розлучатися:
- насилля в сім’ї. Якщо чоловік хоча б один раз вдарив дружину, це вже буде відбуватися постійно
- почуття давно зникли, але ви зберігаєте сім’ю тільки через дитину
- зрада або проблеми й нерозуміння в інтимній сфері
- загальні цілі та інтереси зникли, пропав взаємний інтерес до життя партнера, спілкування звелося до мінімуму
- постійне роздратування. Якщо якісь звички партнера з часом стали відверто дратувати, це сигнал про те, що майбутнього немає. Ніхто не здатний довго прожити в стані роздратування
- особисті гроші не вкладаються в загальні сімейні блага, а кожен витрачає їх на себе
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