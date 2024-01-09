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Психолог рассказала, как развестись с мужем, если есть дети и не хочется разрушать семью

Вторник 09 января 2024 19:03
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Психолог рассказала, как развестись с мужем, если есть дети и не хочется разрушать семью Как развестись с мужем, если есть дети (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Развод, особенно когда есть дети в семье, может быть очень сложным и трудным этапом в жизни. Важно понимать, что хорошо продуманный и уважаемый развод может быть менее травматичным для всех членов семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Что нужно сделать

Психолог советует сначала открыто общаться с мужем о ваших чувствах и намерениях. Попытайтесь находить совместное решение с учетом блага детей.

Разговор о разводе может потребовать много времени и терпения, поэтому не торопитесь и позвольте каждому выразить свои чувства и мысли.

Также важно, что психолог или психотерапевт может оказаться поддержкой в этом процессе. Они помогут понять эмоции, возникающие при разводе, и предоставить инструменты для преодоления стресса и адаптации к новой ситуации.

Кроме того, необходимо сосредоточиться на благополучии детей. Попытайтесь обеспечить стабильность и безопасность для них. Совместная работа по сохранению отношений с обоими родителями, которые остаются важными фигурами в жизни детей, может помочь уменьшить стресс для них.

Нужно, чтобы ваше решение не было усилено конфликтами. Ищите компромиссы и общие решения, чтобы сохранить достоинство и здоровые отношения.

Ирина Кулик добавила, что развод не всегда означает разрушение семьи. Он может стать новым началом для каждого члена семьи, где основная цель - сохранение здоровья и счастья всех участников.

Признаки, что паре нужно развестись

Если вы вместе уже давно, и ваша совместная жизнь омрачена постоянными ссорами по поводу и без, мысли о разводе стали вашими постоянными спутниками. Проанализируйте свои отношения.

Признаки того, что пришло время развестись:

  • насилие в семье. Если мужчина хотя бы один раз ударил жену, это будет происходить постоянно
  • чувства давно исчезли, но вы сохраняете семью только через ребенка
  • измена или проблемы и непонимание в интимной сфере
  • общие цели и интересы исчезли, пропал взаимный интерес к жизни партнера, общение свелось к минимуму
  • постоянное раздражение. Если какие-то повадки партнера со временем стали откровенно раздражать, это сигнал о том, что будущего нет. Никто не способен долго прожить в состоянии раздражения
  • личные деньги не вкладываются в общие семейные блага, а каждый тратит их на себя.

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