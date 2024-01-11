Психолог рассказала, как ведет себя человек с подавленной агрессией: это распространенное состояние
Страх преследует каждого украинца из-за войны. Он и постоянное внутреннее напряжение вполне логично порождают агрессию. Чтобы понять, что человек проявляет угнетенную агрессию, достаточно внимательно проанализировать его поведение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.
Застенчивость и сдержанность
Такие люди часто сдерживают свои чувства и эмоции, испытывая страх или стыд выразить их открыто.
Пассивность в конфликтах
Вместо прямого выражения своих потребностей или несогласия люди с подавленной агрессией могут использовать пассивные методы, такие как изоляция, молчаливый протест или косвенные намеки.
Косвенная агрессия
Люди могут проявлять агрессию из-за критики, замечаний или презрения. Они питаются не идти на конфликт, но выразить свое недовольство другими путями.
Отсутствие открытого общения
Люди с таким состоянием могут избегать обсуждения конфликтных ситуаций или выражения своих мыслей и чувств во избежание конфликта.
Внутренние конфликты
Психолог говорит, что они могут испытывать внутренний стресс или напряжение из-за невозможности выразить свою агрессию открыто.
Важно, что эти признаки не всегда выражены у всех людей с угнетенной агрессией одинаково. Иногда эти признаки могут быть менее заметны или выражены другими способами в зависимости от личности и ситуации.
Как помочь человеку, если он ведет себя агрессивно
Следует понимать, что агрессия разрушает внутреннее чувство, а также влияет на отношения с окружающими людьми. Постоянное чувство агрессии может подорвать здоровье даже физически.
В случае открытой агрессии нужно соблюдать несколько правил:
- отойдите в безлюдное место
- предложи человеку выплеснуть лишние эмоции, избавиться от них с помощью безопасных физических действий. Это может быть легкая физическая нагрузка или упражнения с игрушками-антистрессом
- советуй человеку обратиться к психологу или психотерапевту, поскольку агрессия не берется ниоткуда, ее причину нужно найти и устранить
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