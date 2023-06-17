Психолог назвала категорії жінок, які в "групі ризику" емоційного вигорання

За словами фахівця, емоційне вигорання - це синдром постійної втоми, емоційного виснаження, який посилюється з часом.

До списку потрапили всі, хто багато часу проводить з дітьми або ті, хто має справу з безпорадністю.

Мами з тяжким дитинством

Діти завжди занурюють батьків в їх історію. І якщо історія важка, то материнство автоматично стає нестерпним.

"Дуже багато жінок недооцінюють цей пункт, типу, нас не били, все нормально було. Наша пам'ять ретельно ховає все, з чим нам нестерпно жити", - йдеться у повідомленні.

Також сюди відносяться мами, у яких діти з різницею віком менше 5 років.

Багатодітні

Психолог каже, що мова йде про мам, які вирішили реалізувати себе через материнство. У них така сама нервова система, як і у всіх, вони теж втомлюються та вигоряють.

Мами дітей, які часто хворіють

Мамам, у яких діти часто хворіють, важко психологічно, адже вони постійно нервують.

Мами, що працюють

Свій бізнес потребує багато зусиль і вдома діти теж вимагають уваги. Деяким жінкам доводиться працювати і годувати одночасно.

Неповні сім'ї

Коли один із батьків виховує дитину сам, то це завжди складно.

"Не дарма дитина дається сім'ї мінімум на двох дорослих. А тут завжди один за всіх", - каже психолог.

Дружини далекобійників

Це ситуації, коли чоловік нібито є, але фактично його постійного немає. В результаті жінка живе сама і всі проблеми теж вирішує самотужки.

Молоді мами з першою дитиною

Психолог каже, що жінкам, які рано завагітніли часто хочеться ще відпочити та потанцювати з друзями. Однак, у них вже з'являється відповідальність за дитину, з якою варто бути 24/7.