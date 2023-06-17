Психолог назвала категории женщин, которые в "группе риска" эмоционального выгорания

По словам специалиста, эмоциональное выгорание - это синдром постоянной усталости, эмоционального истощения, который усиливается со времени.

В список попали все, кто много времени проводит с детьми или имеющие дело с беспомощностью.

Мамы с трудным детством

Дети всегда погружают родителей в их историю. И если история тяжелая, то материнство автоматически становится невыносимым.

"Очень многие женщины недооценивают этот пункт, типа, нас не били, все нормально было. Наша память тщательно прячет все, с чем нам невыносимо жить", - говорится в сообщении.

Также сюда относятся мамы, у которых дети с разницей в возрасте менее 5 лет.

Многодетные

Психолог говорит, что речь идет о мамах, решивших реализовать себя через материнство. У них такая же нервная система, как и у всех, они тоже устают и выгорают.

Мамы детей, которые часто болеют

Мамам, у которых дети часто болеют, тяжело психологически, ведь они постоянно нервничают.

Работающие мамы

Свой бизнес требует усилий и дома дети тоже требуют внимания. Некоторым женщинам приходится работать и кормить одновременно.

Неполные семьи

Когда один из родителей воспитывает ребенка сам, то это всегда сложно.

"Не зря ребенок дается семье минимум на двух взрослых. А здесь всегда один за всех", - говорит психолог.

Жены дальнобойщиков

Это ситуации, когда мужчина вроде бы есть, но фактически его постоянного нет. В результате женщина живет сама и все проблемы тоже решает своими силами.

Молодые мамы с первым ребенком

Психолог говорит, что рано забеременевшим женщинам часто хочется еще отдохнуть и потанцевать с друзьями. Однако у них уже появляется ответственность за ребенка, с которым стоит быть 24/7.