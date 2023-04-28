Топ-3 правила міцних та щасливих стосунків: вони допоможуть не втратити партнера
Щоб зберегти міцні стосунки між партнерами, не достатньо тільки любові та пристрасті. Над кожними стосунками потрібно ретельно працювати і робити це повинні двоє.
Про це повідомила психолог Валерія Сінченко в Instagram.
За її словами, щоб стосунки були міцними, без образ та непорозумінь, варто дотримуватись 3 правила.
Скажіть "ні" приниженням та звинуваченням
Психолог каже, що потрібно зрозуміти, чому ваш партнер вчинив так, а не інакше.
Замість того, щоб говорити, який він поганий, краще скажіть: "Я дуже ціную твою порядність (доброту, щедрість, вміння вислухати і зрозуміти), але ....".
Уникайте неправильних формулювань
Не варто казати свому партнерові: "Я так і знала", "Ти, як завжди", "Я не очікувала від тебе нічого іншого".
Такі висловлювання тільки відбивають бажання ставати кращим і йти на компроміс. Краще говоріть про свої почуття, а не про недоліки вашого партнера.
Не забувайте, як добре вам разом
Психолог радить зберігати спільні традиції та постійно створювати нові.
Щоб ваші стосунки зблизились та стали кращими, проводите більше часу вдвох:
- Подивіться разом фільм ввечері;
- Говоріть частіше приємні слова;
- Покатайтесь на квадроциклах або велосипедах;
- Запишіться разом в спортзал.
Варто пам'ятати, що будь-яка традиція буде лише запалювати вогонь у стосунках.
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