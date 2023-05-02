Які жіночі недоліки чоловіки не помічають: ви будете здивовані!

На початку стосунків партнери хочуть показати себе один одному з найкращого боку. І це стосується не лише особистих якостей та характеру, а й зовнішності. Однак є безліч дрібниць, які закохані чоловіки просто не помічають.

Які саме жіночі недоліки для чоловіка непомітні – читайте у матеріалі нижче.

Закоханість засліплює

На початку стосунків, якщо чоловік уже зацікавлений жінкою та її фігурою, то турбуватися про різні дрібниці не потрібно. Звичайно, не варто йти на побачення у брудній сукні, з немитим волоссям або в порваних колготках. Але ось переживати про форму брів або свої вії точно не варто.

Річ у тому, що закоханий чи захоплений чоловік сприймає жінку загалом – йому подобається те, як вона ходить, як їсть, як дивиться. У цьому стані у людини відбувається викид гормону адреналіну – може червоніти обличчя, тремтіти руки, розширюються зіниці.

У хід йде також підшлункова залоза, яка посилено виробляє ферменти, тому закохані часто забувають поїсти та не відчувають голоду.

Саме тому багато чоловіків готові у стані закоханості на героїчні вчинки, часом безглузді та божевільні. Викид адреналіну провокує стан, схожий на наркотичне сп'яніння. І при цьому йому хочеться обіймів, дотиків до об'єкта почуттів, а не розглядати не вищипані брови.

На що чоловіки не звертають уваги

Не вищипані брови

Прищики

Невеликий животик

Відсутність педикюру

Кінчики волосся посічені

Поєднання взуття та сумочки, а також інші невідповідності в одязі, про які знають лише стилісти

Не нафарбовані вії чи губи

В цілому, чоловіки не звертають уваги на багато недоліків у зовнішності жінки, оскільки вони зосереджені на повному образі, посмішці, вогниках в очах та словах.

Проте психологи зазначають, що не варто закидати себе в надії, що "і так зійде". Річ у тому, що такі нюанси чоловіка можуть не помічати досить довго, але рано чи пізно вони починають звертати увагу на одяг, зовнішній вигляд, стан шкіри та фігури.

Тому варто на побачення одягати зручний і гарний одяг, використовувати макіяж, укладати волосся. А ось використовувати багато ароматів не варто – часто чоловіків зводить з розуму саме природний запах жінки.

Використовуйте при спілкуванні посмішки, легкий гумор, ведіть невимушену бесіду, без грубих висловлювань.