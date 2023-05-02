Які жіночі недоліки чоловіки не помічають: ви будете здивовані!
На початку стосунків партнери хочуть показати себе один одному з найкращого боку. І це стосується не лише особистих якостей та характеру, а й зовнішності. Однак є безліч дрібниць, які закохані чоловіки просто не помічають.
Які саме жіночі недоліки для чоловіка непомітні – читайте у матеріалі нижче.
Закоханість засліплює
На початку стосунків, якщо чоловік уже зацікавлений жінкою та її фігурою, то турбуватися про різні дрібниці не потрібно. Звичайно, не варто йти на побачення у брудній сукні, з немитим волоссям або в порваних колготках. Але ось переживати про форму брів або свої вії точно не варто.
Річ у тому, що закоханий чи захоплений чоловік сприймає жінку загалом – йому подобається те, як вона ходить, як їсть, як дивиться. У цьому стані у людини відбувається викид гормону адреналіну – може червоніти обличчя, тремтіти руки, розширюються зіниці.
У хід йде також підшлункова залоза, яка посилено виробляє ферменти, тому закохані часто забувають поїсти та не відчувають голоду.
Саме тому багато чоловіків готові у стані закоханості на героїчні вчинки, часом безглузді та божевільні. Викид адреналіну провокує стан, схожий на наркотичне сп'яніння. І при цьому йому хочеться обіймів, дотиків до об'єкта почуттів, а не розглядати не вищипані брови.
На що чоловіки не звертають уваги
- Не вищипані брови
- Прищики
- Невеликий животик
- Відсутність педикюру
- Кінчики волосся посічені
- Поєднання взуття та сумочки, а також інші невідповідності в одязі, про які знають лише стилісти
- Не нафарбовані вії чи губи
В цілому, чоловіки не звертають уваги на багато недоліків у зовнішності жінки, оскільки вони зосереджені на повному образі, посмішці, вогниках в очах та словах.
Проте психологи зазначають, що не варто закидати себе в надії, що "і так зійде". Річ у тому, що такі нюанси чоловіка можуть не помічати досить довго, але рано чи пізно вони починають звертати увагу на одяг, зовнішній вигляд, стан шкіри та фігури.
Тому варто на побачення одягати зручний і гарний одяг, використовувати макіяж, укладати волосся. А ось використовувати багато ароматів не варто – часто чоловіків зводить з розуму саме природний запах жінки.
Використовуйте при спілкуванні посмішки, легкий гумор, ведіть невимушену бесіду, без грубих висловлювань.
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