Психолог рассказала, почему женщины выбирают роль любовницы

Некоторые мужчины сохраняют верность, никогда даже не посмотрят в сторону других женщин, а другие с удовольствием заводят любовниц. В целом есть несколько причин, по которым женщины соглашаются на роль второго плана.

По ее словам, редко такие отношения могут закончиться свадьбой, а тем более счастливыми супругами. Все потому, что как бы ты его ни оправдывала, он тот, кто изменял своей женщине, и это сомнение останется навсегда.

Психолог назвала несколько причин, из-за которых женщины становятся любовницами.

Компенсация самооценки

Мужчины в таких отношениях лучшие поклонники, романтичные, умеют хорошо говорить, повышать значимость, дарят подарки.

Отношения, где ты чувствуешь себя богиней, любимой, женщинам очень тяжело оттолкнуть. Особенно когда этого не хватает.

Конкуренция

Также это женщинам помогает набить баллов до самооценки.

"Возможно, тебе уже когда-то приходилось конкурировать за внимание и любовь и ты воспроизводишь аналогичный сценарий, но где уже ты контролируешь ситуацию, чтобы "переиграть" ее в свою пользу", - говорится в сообщении.

Страх отношений

Если женщина часто влюбляется в "недоступных" мужчин, страдает от безответной любви, то она боится быть брошенной и преданной. А так, это как раз безопасная зона.

Замещение

Обычно старшие мужчины уже замужем, а потребность женщин в старшем мужчине, это замещение отца. Эксперт говорит, что это тот случай, когда хочется быть маленькой девочкой, чтобы мужчина решил все проблемы и подарил что-нибудь.

Психолог отметила, что такие отношения в начале интересны и страстные, но потом это оборачивается бедой для всех.

"Мужчины воспринимают это не так эмоционально как женщины. Они умеют правдоподобно доказывать вам вашу особенность, но это в корыстных целях, пока гормоны бьют в голову, они сами в это как будто верят", - добавила эксперт.