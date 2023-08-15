Психолог рассказала, почему подростки не слушают и не уважают своих родителей

Большинство родителей подростков признаются в том, что им тяжело общаться со своими детьми, а процесс воспитания превратился в большую проблему. В частности, подростки не хотят никого слушать, не терпят замечаний, советов и наставлений. Если возникла такая проблема, то следует знать что делать.

Основные причины проблемы

Одной из причин может стать желание самостоятельности. Подростки хотят почувствовать себя независимыми, принимать свои решения и контролировать жизнь. Это нормальный этап их развития, но это не означает, что они не уважают родителей.

По словам эксперта, иногда эта проблема может возникнуть из-за недоразумения. Подростки могут чувствовать, что родители не понимают их интересов и потребностей.

Поэтому нужно создавать атмосферу открытого общения, где родители слушают и понимают своих детей.

Также конфликты и отрицательные влияния ровесников и социальной среды могут влиять на восприятие родителей. Важно вести диалог, говорить об этих ситуациях и помогать подросткам находить положительный способ решения конфликтов.

Родителям следует помнить, что понимание и терпимость являются ключом к укреплению отношений с подростками. Они ищут свой путь в мире, и поддержка родителей в этом процессе чрезвычайно важна.

Важно, что умение общаться и поддерживать их интересы помогут построить крепкие отношения, которые вырастут в здоровом соотношении во взрослой жизни.

Почему дети убегают из дома

Часто дети убегают из дома в поисках острых ощущений, общения, свободы, новых эмоций, которые невозможно получить дома. Дети могут просто гулять по улицам.

В том, что ребенок скрывает от родителей своих друзей и не посвящает в свои дела, виноваты, прежде всего, сами родители. Если они долго не обращали на ребенка никакого внимания и были заняты только своими проблемами, то не удивительно, что ребенок начинает искать им замену.

В идеале родители с самого раннего детства должны быть друзьями для своих детей, чтобы им доверяли, рассказывали о своих делах, мечтах и друзьях. Тогда и в подростковом возрасте дети будут делиться всем с родителями.

К тому же родители должны быть мудрыми и терпеливыми. Если даже не очень нравится то, чем занимается компания ребенка, нельзя сразу устраивать скандал. Лучше набраться терпения и вместе обсудить то, что беспокоит.