Психолог розповіла, чому одружені чоловіки "сидять" на сайтах знайомств

Що варто зробити

Коли жінка виявляє, що її чоловік зареєстрований на сайті знайомств, то відчуває себе обманутою. Як правило, подібне відкриття приводить її в стан шоку. Адже дізнатися, що твоя половинка шукає когось на стороні, емоційно важко для будь-якої людини.

Якщо так трапилось, то варто розібратись, що його спонукало до таких дій.

Психолог каже, що чоловік, якому ти дорога, відреагує на твоє прохання цього не робити. Відповідно, якщо він продовжує "сидіти" на сайті знайомств, то відповідно так чоловік до тебе так ставиться.

"І моє улюблене терапевтичне запитання: чому ти у стосунках, в яких до тебе так ставляться? Що тут про тебе? Низька самооцінка?" - йдеться у повідомленні.

Якщо чоловік постійно ігнорує всі прохання, тоді він просто використовує жінку.

"Думаю це не ті стосунки, про які ти мріяла. Так, правда може бути болюча. Але які є ще варіанти? Жити все життя в ілюзії?" - додала психолог.

Чому чоловіки так роблять

Причин, через які одружені чоловіки починають "сидіти" на сайтах знайомств багато. Серед них: