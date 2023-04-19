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Психолог рассказала, почему женатые мужчины "сидят" на сайтах знакомств

Почему женатые мужчины регистрируют на сайте знакомств (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто случается, что женатые мужчины начинают "сидеть" на сайтах знакомств. Если вы нашли страницу своего мужа на сайте, то, прежде всего, необходимо понять, что побудило любимого к таким действиям.

Об этом сообщила психолог Анастасия Михайленко в Instagram.

Что следует сделать

Когда женщина обнаруживает, что ее мужчина зарегистрирован на сайте знакомств, то чувствует себя обманутой. Как правило, подобное открытие приводит ее в состояние шока. Ведь узнать, что твоя половинка ищет кого-то на стороне, эмоционально тяжело для любого человека.

Если так случилось, то следует разобраться, что его побуждало к таким действиям.

Психолог говорит, что мужчина, которому ты дорога, отреагирует на твою просьбу этого не делать. Соответственно, если он продолжает сидеть на сайте знакомств, то соответственно так мужчина к тебе так относится.

"И мой любимый терапевтический вопрос: почему ты в отношениях, в которых к тебе так относятся? Что здесь о тебе? Низкая самооценка?" - говорится в сообщении.

Если мужчина постоянно игнорирует все просьбы, он просто использует женщину.

"Думаю это не те отношения, о которых ты мечтала. Да, правда может быть болезненна. Но какие есть еще варианты? Жить всю жизнь в иллюзии?" - добавила психолог.

Почему мужчины так поступают

Причин, из-за которых женатые мужчины начинают "сидеть" на сайтах знакомств много. Среди них:

  • Охлаждение в отношениях с супругой, постоянные выяснения отношений, ссоры на бытовом и финансовом грунте;
  • Наличие комплексов и заниженная самооценка, которую проще всего поднять таким образом;
  • "Привычка знакомиться" - это для мужчин, которым наличие кольца на пальце никогда не мешало вести свободный образ жизни;
  • Кризис среднего возраста, когда у мужчины присутствует желание доказать себе самому, что он еще на многое способен. Интернет-знакомства повышают жизненный тонус и позволяют снова поверить в свои силы;
  • Наличие свободного времени, которое мужчина использует на то, что ему интереснее: одни играют в танчики, другие переписываются с другими женщинами.

Ранее мы сообщали, что делать, если в отношениях исчез секс.

Также мы писали, как в начале отношений понять, что мужчина вас использует.

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