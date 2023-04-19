Психолог рассказала, почему женатые мужчины "сидят" на сайтах знакомств

Часто случается, что женатые мужчины начинают "сидеть" на сайтах знакомств. Если вы нашли страницу своего мужа на сайте, то, прежде всего, необходимо понять, что побудило любимого к таким действиям.
Об этом сообщила психолог Анастасия Михайленко в Instagram.
Когда женщина обнаруживает, что ее мужчина зарегистрирован на сайте знакомств, то чувствует себя обманутой. Как правило, подобное открытие приводит ее в состояние шока. Ведь узнать, что твоя половинка ищет кого-то на стороне, эмоционально тяжело для любого человека.
Если так случилось, то следует разобраться, что его побуждало к таким действиям.
Психолог говорит, что мужчина, которому ты дорога, отреагирует на твою просьбу этого не делать. Соответственно, если он продолжает сидеть на сайте знакомств, то соответственно так мужчина к тебе так относится.
"И мой любимый терапевтический вопрос: почему ты в отношениях, в которых к тебе так относятся? Что здесь о тебе? Низкая самооценка?" - говорится в сообщении.
Если мужчина постоянно игнорирует все просьбы, он просто использует женщину.
"Думаю это не те отношения, о которых ты мечтала. Да, правда может быть болезненна. Но какие есть еще варианты? Жить всю жизнь в иллюзии?" - добавила психолог.
Причин, из-за которых женатые мужчины начинают "сидеть" на сайтах знакомств много. Среди них:
Ранее мы сообщали, что делать, если в отношениях исчез секс.
Также мы писали, как в начале отношений понять, что мужчина вас использует.