Психолог рассказала, почему женатые мужчины "сидят" на сайтах знакомств

Что следует сделать

Когда женщина обнаруживает, что ее мужчина зарегистрирован на сайте знакомств, то чувствует себя обманутой. Как правило, подобное открытие приводит ее в состояние шока. Ведь узнать, что твоя половинка ищет кого-то на стороне, эмоционально тяжело для любого человека.

Если так случилось, то следует разобраться, что его побуждало к таким действиям.

Психолог говорит, что мужчина, которому ты дорога, отреагирует на твою просьбу этого не делать. Соответственно, если он продолжает сидеть на сайте знакомств, то соответственно так мужчина к тебе так относится.

"И мой любимый терапевтический вопрос: почему ты в отношениях, в которых к тебе так относятся? Что здесь о тебе? Низкая самооценка?" - говорится в сообщении.

Если мужчина постоянно игнорирует все просьбы, он просто использует женщину.

"Думаю это не те отношения, о которых ты мечтала. Да, правда может быть болезненна. Но какие есть еще варианты? Жить всю жизнь в иллюзии?" - добавила психолог.

Почему мужчины так поступают

Причин, из-за которых женатые мужчины начинают "сидеть" на сайтах знакомств много. Среди них: