Як на початку стосунків зрозуміти, що чоловік вас використовує: 7 чітких ознак

На перших стадіях стосунків жінки на свого обранця дивляться крізь "рожеві окуляри". Вони часом не помічають у поведінці чоловіка тривожні дзвіночки та навіть відверті сигнали про те, що стали жертвою маніпулятора. І навіть емоційний дискомфорт не змушує жінок сприймати поведінку чоловіка критично.

Які 7 чітких сигналів вказують на те, що чоловік просто використовує жінку – читайте у матеріалі нижче.

Чому перші етапи стосунків важливі

Чоловік може використовувати жінку з різною метою - як сексуального партнера, як спонсора, як постачальника необхідних емоцій та захоплення. Але у всіх випадках результат буде один - поки діятиме новизна та його маніпуляції, чоловік перебуватиме поряд. А потім просто зникне, бо його наміри були далекі від серйозних.

Тому жінкам важливо в початкових періодах зберігати пильність, придивлятися до поведінки чоловіка та прислухатися до власних відчуттів. Інакше є величезний ризик витратити багато свого часу, душевних сил і грошей на людину, яка цього просто не варта.

Як зрозуміти, що чоловік просто використовує

З'являється лише у зручний для нього час. Такий партнер розглядає жінку лише як інструмент задоволення своїх потреб: фізичних, емоційних, побутових чи фінансових. Кожна його поява – подарунок для закоханої жінки, яка готова вислухати, надати підтримку.

Він висміює та знецінює. По суті чоловік використовує газлайтинг - одну з форм маніпуляції. Його слова, вчинки та ставлення ставлять під сумнів здатність жінки сприймати те, що відбувається, вони створюють відчуття "зі мною щось не так".

Наприклад, він каже:

"треба бути простіше"

"не можна на все ображатись"

"у тебе ненормальна реакція на жарти"

"все так будують стосунки"

"це мої правила, якщо хочеш бути зі мною"

Така прихована агресія завдає біль, знижує самооцінку і ніколи не буває у людини, яка відчуває справжні почуття.

Дуже довго не відповідає на повідомленням. Або переносить ваші зустрічі, не дотримується домовленостей. Такий чоловік має тисячі важливіших справ і співрозмовників, тому прояв поваги до вас - стоїть в останніх рядках його списку справ.

Не виявляє співчуття. Жінка розповідає про те, що відбувається в її житті, про свої переживання – але партнер говорить про себе, не виявляє емпатії, не виявляє інтерес до того, що чує, не пропонує підтримки. По суті, для такої людини спілкування та стосунки з жінкою цінності не становлять.

Підносить жінку на п'єдестал. На жаль, є і зовсім зворотний бік медалі, коли чоловік з перших побачень висловлює захоплення, оточує турботою та увагою і навіть готовий одразу одружитися. Повірте, найчастіше це шоу, яке буде дуже коротким і це захоплення швидко зміниться розчаруванням та неприємностями.

У вир із головою та імпульсивні вчинки – таким грішать емоційно незрілі чоловіки, а часом – ще й з нарцисичними нахилами. Їм необхідно ідеалізувати партнера, створити видимість тісного зв'язку, щоб потім триматися на контролі та маніпуляціях.

Він не пускає вас у своє життя. Ця ознака небезпечна майже на кожному етапі розвитку стосунків, крім перших побачень. Тобто, видимість близькості є - він може годинами скаржитися на начальника, розповідати про сестру чи маму. І жінка знатиме про труднощі на роботі, домашніх тварин, сусідів та начальника. Але про те, що коїться в голові та серці – жінка знати не буде.

На додаток, якщо за кілька тижнів і навіть місяців чоловік не знайомить зі своїм оточенням, не кличе на зустрічі з друзями, з батьками - тобто великий ризик, що жінка для нього лише "тимчасовий варіант".

Чоловік просить допомогти матеріально. Спочатку він захоплюється жінкою, ходить на побачення, навіть дарує подарунки. Але потім починає скаржитися та просити про допомогу - то гаманець забув, то зарплату вчасно не виплатили, і починає просити у борг.

Може, навіть запропонувати жити разом, але на вашій території. У першому випадку чоловік може зникнути з величезним боргом жінці. У другому - він оселиться у квартирі жінки та почне харчуватися за її рахунок. При цьому позбутися його буде дуже складно.