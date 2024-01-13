Психологи розповіли, чому деякі люди ставлять потреби інших на перший план

Причини такої поведінки

Людина може мити підлогу вночі, коли вся сім’я спить, тягнути сумки з магазину, коли чоловік та дорослий син спокійно вдома дивляться телевізор, сплачувати кредит, котрий ви взяли задля допомоги дорослим дітям, щоб купити автівку.

Подібна поведінка робить оточення безпорадним, залежним, інфантильним, не пристосованим до життя.

Є фактори, що формують у людині сценарій поведінки, в якій її власні потреби завжди перебувають на другому плані.

До основних причин відносять:

низька самооцінка: людина може думати, що це єдиний шлях бути цінною або визнаною

соціокультурний тиск: на людину можуть впливати стереотипи, наприклад, щодо "жіночих обов’язків"

сімейний досвід: виховання в сім’ї, де любов виявлялася лише в разі виконання конкретної справи чи завдання

необхідність контролю: хтось бере на себе велике навантаження, вірячи, що це забезпечить кращі результати та допоможе уникнути проблем

Що варто робити

Експерти радять почати із запитань до себе:

Чи важко мені?

Чи роблю я більше своїх сил, чекаючи, що хтось врятує мене?

Чи вмію делегувати обов’язки оточенню?

Чи можу я просити про допомогу?

Чи не намагаюся я робити за близьких те, що вони можуть зробити самі?

Чи дозволяю іншим брати участь у розв’язанні поточних завдань і проблем?

Також фахівці радять дотримуватись таких порад:

збалансуйте роботу, сім’ю, відпочинок, власні потреби та інтереси

слідкуйте за часом, котрий ви приділяєте собі й оточенню

навчіться чітко формулювати й висловлювати свої почуття, думки та потреби

працюйте над самооцінкою і встановленням особистих кордонів

зверніться до психолога/психотерапевта

Також варто прийняти той факт, що ви не повинні все робити самостійно, адже це стає тягарем особисто для вас і не приносить користі вашим близьким.