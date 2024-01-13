Психологи розповіли, чому деякі люди ставлять потреби інших на перший план

Іноді людина намагається рятувати всіх навколо себе, включно з колегами на роботі, рідними, найкращою подругою. Роль доброї феї якийсь час може приносити задоволення, але з часом вона стає тягарем і може принести відчуття невизнаності. Варто знати, чому люди ставлять власні потреби на другий план.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку "Психологічної підтримки".
Людина може мити підлогу вночі, коли вся сім’я спить, тягнути сумки з магазину, коли чоловік та дорослий син спокійно вдома дивляться телевізор, сплачувати кредит, котрий ви взяли задля допомоги дорослим дітям, щоб купити автівку.
Подібна поведінка робить оточення безпорадним, залежним, інфантильним, не пристосованим до життя.
Є фактори, що формують у людині сценарій поведінки, в якій її власні потреби завжди перебувають на другому плані.
До основних причин відносять:
Експерти радять почати із запитань до себе:
Також фахівці радять дотримуватись таких порад:
Також варто прийняти той факт, що ви не повинні все робити самостійно, адже це стає тягарем особисто для вас і не приносить користі вашим близьким.
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