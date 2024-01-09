Психолог сказав, яких жінок не люблять чоловіки і чому

Чоловікам подобаються не всі жінки, деяких вони бояться, деякі здаються їм занадто самозакоханим або навпаки слабкими. І це залежить від їхньої моделі сприйняття та поведінки жінок.

Про те, який жінок не люблять чоловіки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Олександра Цуркана.

Яких жінок не люблять чоловіки

"Чоловіки не особливо люблять психологічно зрілих, усвідомлених та самодостатніх жінок, просто тому, що з ними дуже незручно, їх просто так не проведеш", - каже психолог.

Сильним жінкам не потрібна якась лірика на кшталт: "Я тобі зірку з неба дістану", бо це пусті обіцянки, які ніколи не втіляться у життя.

"Такі жінки судять по вчинках, поведінці та відношенню. Вони швидко розпізнають емоційні гойдалки, маніпулятивні ігри "далі-ближче", "тепло-холодно" і легко дають відсіч маніпуляторам", - пояснив Олександр.

Також психолог зауважив, що такі жінки спокійно вибудовують особисті кордони та зовсім не бояться прощатися з токсичними чоловіками й людьми загалом. Також вони мають здорову самооцінку та розуміють свої переваги.

"Знущання, підколи, знецінення припиняються на місці. Вони чітко знають, чого хочуть, який партнер їм потрібен і які стосунки вони шукають. З такою жінкою може бути лише такий самий психологічно зрілий усвідомлений та самодостатній чоловік, якого не лякає її сила та впевненість", - розповідає психолог.

Слабким чоловікам не впоратися з такими жінками, адже їм самим буде некомфортно, тому вони не люблять самодостатніх жінок, які знають, як з ними можна, а як не можна і ставлять рамки між собою і чоловіками.