Психологи рассказали, почему некоторые люди ставят потребности других на первый план

Иногда человек пытается спасать всех вокруг себя, включая коллег на работе, родных, лучшую подругу. Роль доброй феи какое-то время может доставлять удовольствие, но со временем она становится обузой и может принести ощущение непризнанности. Следует знать, почему люди ставят свои потребности на второй план.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу "Психологічної підтримки".
Человек может мыть пол ночью, когда вся семья спит, тянуть сумки из магазина, когда мужчина и взрослый сын спокойно дома смотрят телевизор, платить кредит, который вы взяли для помощи взрослым детям, чтобы купить машину.
Подобное поведение делает окружение беспомощным, зависимым, инфантильным, не приспособленным к жизни.
Есть факторы, формирующие в человеке сценарий поведения, в котором его собственные потребности всегда находятся на втором плане.
К основным причинам относят:
Эксперты советуют начать с вопросов к себе:
Также специалисты советуют следовать следующим советам:
Также стоит принять тот факт, что вы не должны все делать самостоятельно, ведь это становится обузой лично для вас и не приносит пользы вашим близким.
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