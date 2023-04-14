Психолог рассказала, чему должны научить родители детей до 5 лет

На родителей возлагается большая ответственность, ведь они должны воспитать ребенка добрым, искренним, чутким и счастливым. Сам по себе ребенок таким не станет, всему этому следует научить ребенка на личном примере.

Любовь

Наблюдая за родителями, дети формируют представление о том, что такое любовь. И это представление сохраняется на протяжении всей жизни.

Родители должны часто говорить такие слова детям: "Я люблю тебя! Всегда буду любить и буду рядом", "я верю в тебя и буду поддерживать".

Ответственность

Принятие на себя ответственности за свои поступки - это часть процесса становления здорового взрослого человека. Поэтому родителям очень важно знать, как правильно научить детей быть ответственными.

Ребенок в своей жизни должен слышать от родителей: "Соблюдай свои обещания, как мы придерживаемся слова, сказанного тебе".

Взаимодействие

Следует постоянно разговаривать с ребенком и интересоваться как прошел его день. К тому же если ребенка что-то расстроиться, то родители должны отреагировать и помочь.

Умение прощать

Родители, которые общаются на повышенных тонах и кричат друг на друга, сами того не подозревая, учат детей, что такое агрессивное поведение.

В то же время, если ребенок видит, что его родители способны прощать друг друга, то и сам будет учиться ценить взаимоотношения с другим человеком, просить прощения в тех случаях, когда ошибалась.

Доверие

Если родители доверяют друг другу, ребенок понимает, насколько доверие важно для отношений. В старшем возрасте ему будет легче доверять людям и не будет бояться взаимоотношений.