Без сліз і крику: як правильно відмовити дитині у новій іграшці в магазині

Зазвичай діти в магазині не можуть пройти спокійно повз іграшки, а батьки не можуть не купити якусь дрібничку на жалісливе дитяче "Купи". Це стандартна сімейна ситуація. Відмовити дитині можна дуже легко, варто лиш знати кілька простих способів.

За словами експерта, коли батьки відмовляють дитині у іграшці, то після цього малюки починають кричати, плакати, вередувати, вимагати та падати на підлогу. У таких ситуаціях варто діяти спокійно.

Поговоріть з дитиною

Якщо об'єктом бажання дитини стала машинка, то замість строго "ні", розглядайте іграшку разом з дитиною.

Психолог каже, що дитині важливіше поділитися своїм захопленням, ніж просто купити. Після спільного обговорення домовитися про те, що ви "купите іграшку на наступному тижні", набагато простіше.

Сфотографуйтесь

Запропонуйте сфотографувати іграшку. Фотографія іграшки та іграшка - майже одне і те ж.

"Нехай дитина зробить фото і вдома запише в "список бажань". Домовтеся раз на місяць (або раз на тиждень) купувати щось з цього списку", - йдеться у повідомленні.

Категоричне "ні"

Експерт каже, що не потрібно десять хвилин розповідати чому зараз немає грошей на іграшку.

"Просто "ні", тому що так домовлялися (ви ж домовлялися заздалегідь? Це обов'язково) і такі ось правила", - додає експерт.

Однак, обов'язково потрібно проговорити почуття дитини: "Ти дуже хочеш цю іграшку і так шкода, що ми не можемо зараз її купити! Я тебе розумію, мені теж буває сумно, коли немає змоги зробити те, що хочеться. Мені дуже шкода, що ми не можемо купити все, що ти побажаєш".

Загалом акцент на почуттях вчить дитину краще розуміти себе і контролювати свої емоції.

