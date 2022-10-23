Психолог розкрила справжні причини, чому люди кидають коханих: все інше - брехня

Стосунки треба вміти не тільки будувати, а й розривати правильно. Проте більшість людей воліють брехати собі й майбутньому експартнеру, вигадуючи безглузді фразочки, на кшталт, "мені зараз не до стосунків".
Що криється за подібними відмовками, розповіла психолог Тетяна Хміль у спільноті українських психологів в Instagram.
Що мається на увазі? Ти, може й хороша людина, але недостатньо, щоб я хотів/ла бути з тобою. Та замість того, щоб відверто сказати, я просто використаю шаблон, після якого ти почнеш думати, що з твоєю "хорошістю" щось не ок.
Що мається на увазі? Мені подобається знати, що ти в мене закохана/ий, а я в тебе ні, тому було б непогано, щоб ти була/в десь поруч, щоб плекати надію і зайвий раз нагадувати мені про мою класність.
Що мається на увазі? Я не хочу вкладати час і зусилля у наші стосунки. Ні, не те, щоб у мене не було часу та сил, просто ти для мене не пріоритет. Але щоб не сказати такого, я приплету сюди роботу / важкий життєвий період / пологи кішки.
Що мається на увазі? Стосунки з тобою не є для мене цінністю, тому я краще певний період буду сам/а, допоки не знайду когось більш підходящого.
Що мається на увазі? Людина сама не розуміє причину або не хоче витрачати час навіть на пояснення. Тому краще скаже ці безглузді слова, просто щоб швидше закінчити неприємну розмову і залишити тебе без розуміння того, що насправді відбувається.
Що мається на увазі? Я починав/ла стосунки з ідеальним образом тебе і ніколи не приймав/ла тебе повністю. Ти не виправдовуєш моїх очікувань і мене це засмучує. Тому я хочу розійтись так, щоб тобі здавалось, що це ти у всьому винна/нен, бо мені важливо покарати тебе за те, що я розчарувався/лась.
Що мається на увазі? Мені байдуже на твої почуття, тож я дозволяю тобі мучитись від невідомості і нерозуміння. Поки я тебе ігнорую, можеш подумати про те, що ти зробила/в не так, пошукати причини в собі або почати хвилюватись, що зі мною щось сталось. Насправді, я просто ссикло.
Раніше ми писали про найкращі антипоради, яких варто дотримуватися, щоб точно зіпсувати стосунки.
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