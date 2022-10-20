Як зрозуміти, що ви комусь подобаєтеся: простий психологічний трюк

Буває так, що вам подобається людина, а ви не знаєте, чи ці почуття взаємні. Тому ви можете ніколи не наважитися підійти чи подати знак, що ви теж не проти розпочати знайомство поближче.

Про простий психологічний трюк, який допоможе зрозуміти, чи взаємні почуття, розповів письменник Джошуа Сімпсон.

Експерт каже, що в такий спосіб ви зможете дізнатися, чи хтось, хто вам романтично подобається, подобається вам у відповідь.

"Більш того, це працює в 100% випадків", - запевняє автор книг з психології.

Проверніть простий психологічний трюк

Для початку вам потрібно бути поруч з цією людиною.

Коли вас помітять, відведіть погляд. Тепер зробіть три глибокі вдихи. Це важливо для створення основи нашого трюку.

Далі переконайтеся, що ваше обличчя розслаблене та має легку усмішку.

А тепер пройдіть до цієї людини. Тут настає складна частина трюку, але вона важлива. Переконайтеся, що ви тримаєте голову високо і йдете впевнено.

Підійдіть, привітайтеся, коротко поспілкуйтеся і запросіть на зустріч.

"Незалежно від того, чи буде відповідь "так" чи "ні", ви завжди точно знатимете, чи подобаєтеся людині. Ви можете бути сором'язливими, ви можете нервувати, ви можете боятися відмови. Ласкаво просимо до людства", - резюмував Джошуа.