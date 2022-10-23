Психолог раскрыла истинные причины, почему люди бросают любимых: все остальное – ложь

Ты слишком хорош/а для меня

Что подразумевается? Ты, может, и хороший человек, но недостаточно, чтобы я хотел/а быть с тобой. Но вместо того чтобы откровенно сказать, я просто использую шаблон, после которого ты начнешь думать, что с твоей "хорошестью" что-то не ок.

Давай останемся друзьями

Что подразумевается? Мне нравится знать, что ты в меня влюблен/а, а я в тебя нет, поэтому было бы неплохо, чтобы ты был/а где-то рядом, чтобы питать надежду и лишний раз напоминать мне о моей классности.

Я хочу сконцентрироваться на работе

Что подразумевается? Я не хочу вкладывать время и усилия в наши отношения. Нет, не то чтобы у меня не было времени и сил, просто ты для меня не приоритет. Но чтобы не сказать такого, я приплету сюда работу / тяжелый жизненный период / роды кошки.

Я сейчас вообще не хочу отношений

Что подразумевается? Отношения с тобой не являются для меня ценностью, поэтому я лучше определенный период буду сам/а, пока не найду кого-нибудь более подходящего.

Дело не в тебе, а во мне

Что подразумевается? Человек сам не понимает причины или не хочет тратить время даже на объяснение. Поэтому лучше скажет эти нелепые слова, просто чтобы поскорее закончить неприятный разговор и оставить тебя без понимания того, что происходит.

Это была последняя капля. Ты не меняешься и, наверное, не хочешь эти отношения. Давай их завершим.

Что подразумевается? Я начинал/ла отношения с идеальным образом тебя и никогда не принимал/ла тебя полностью. Ты не оправдываешь моих ожиданий и меня это огорчает. Поэтому я хочу разойтись так, чтобы тебе казалось, что это ты во всем виноват/а, потому что мне важно наказать тебя за то, что я разочаровался/лась.

Просто исчезает

Что подразумевается? Мне безразличны твои чувства, поэтому я позволяю тебе мучиться от неизвестности и непонимания. Пока я тебя игнорирую, можешь подумать о том, что ты сделал/а не так, поискать причины в себе или начать волноваться, что со мной что-то случилось. На самом деле, я просто ссыкло.