Робіть так щодня, і ви точно зіпсуєте стосунки: кращі антипоради
Коли ви у стосунках, кожен день перетворюється у роботу, а інколи в боротьбу. Але ви маєте знати, як робити точно не можна.
Про це розповіли в Instagram-спільноті психологів.
Ображайся і не пояснюй, чому
А навіщо? Хай сам (сама) здогадається, що тебе розізлив немитий посуд.
Виходь із себе, бо ти "на емоціях"
Говори про те, про що потім шкодуватимеш. Обзивайся, матюкайся. Ти злишся – а це значить, що треба псувати життя всім іншим.
Натякай!
Ну блін, так же цікавіше, ніж просто сказати прямо, що тобі було б приємно щотижня отримувати квіти.
Знецінюй думки, ідеї, емоції та інших людей в цілому.
Тому що якби бути токсіком не було так прикольно, про це б не співала Брітні Спірс.
Ввімкни сарказм на максимум
Бо попросити закрити двері не так прикольно, як "ти що в ліфті народився (лась)"?
Мовчи!
А якщо ти ще й при цьому робиш те, чого не хочеш, то це взагалі найкращий варіант втратити контакт із собою.
Порівнюй
Всіх і вся: себе з його (її) колишніми, його (її) зі своїми, його (її) із собою… Вголос, звісно.
Якщо ви впізнали в цій поведінці себе або свого партнера, з цим варто щось робити.
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