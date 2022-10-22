Робіть так щодня, і ви точно зіпсуєте стосунки: кращі антипоради

Коли ви у стосунках, кожен день перетворюється у роботу, а інколи в боротьбу. Але ви маєте знати, як робити точно не можна.

Про це розповіли в Instagram-спільноті психологів.

Ображайся і не пояснюй, чому

А навіщо? Хай сам (сама) здогадається, що тебе розізлив немитий посуд.

Виходь із себе, бо ти "на емоціях"

Говори про те, про що потім шкодуватимеш. Обзивайся, матюкайся. Ти злишся – а це значить, що треба псувати життя всім іншим.

Натякай!

Ну блін, так же цікавіше, ніж просто сказати прямо, що тобі було б приємно щотижня отримувати квіти.

Знецінюй думки, ідеї, емоції та інших людей в цілому.

Тому що якби бути токсіком не було так прикольно, про це б не співала Брітні Спірс.

Ввімкни сарказм на максимум

Бо попросити закрити двері не так прикольно, як "ти що в ліфті народився (лась)"?

Мовчи!

А якщо ти ще й при цьому робиш те, чого не хочеш, то це взагалі найкращий варіант втратити контакт із собою.

Порівнюй

Всіх і вся: себе з його (її) колишніми, його (її) зі своїми, його (її) із собою… Вголос, звісно.

Якщо ви впізнали в цій поведінці себе або свого партнера, з цим варто щось робити.