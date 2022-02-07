Психолог развенчал один из самых громких мифов об отношениях

Что такое забота о себе

Как объяснил эксперт, в отношениях нет такой вещи, как единоличная забота о себе. Этот термин – не более, чем модная фраза в мире самопомощи.

Забота о себе – это определение приоритета эмоциональных, физических, духовных потребностей над потребностями других (партнера, детей, семьи). В близких отношениях нет себя без другого человека.

Как писал легендарный семейный терапевт Карл Уитакер: "В мире нет личностей, есть только фрагменты семей".

Забота о себе довольно сложна, когда человек одинок. Но в отношениях это все намного сложнее, так как человек является частью пары, частью семьи. Два человека взаимозависимы друг от друга в большинстве сфер своей жизни, включая и заботу о себе. И по факту – нет заботы о себе без участия другого.

Почему так происходит в отношениях

Отношения по своей сути являются закрытой, сложной, чувствительной, взаимозависимой системой. Эти системы всегда стремятся к гомеостазу: каждое движение, которое делает один человек, влияет на остальную систему и воздействует на нее.

Если один партнер хочет провести выходные с друзьями, то второй должен взять на себя ответственность за детей, собаку, счета или финансы, дом, быт и так далее.

Взгляд на заботу о себе с системной точки зрения помогает понять, почему часто вы не можете получить ту поддержку, на которую рассчитываете от своего партнера.

И быть зависимым от другого человека настолько страшно, что люди избегают системного мышления и обманывают себя, что их поведение не влияет на партнера. И часто это приводит к ошибочной системе "выигрыш-проигрыш" в отношениях.

Это по сути перетягивание каната и проявление эгоизма – либо партнер, либо я сам, либо его потребности, либо мои потребности. И постоянный приоритет к собственным потребностям – не что иное, как отсутствие приоритета (а значит и любви) к своему партнеру.

А вот забота о себе и о своем партнере в равных значениях, понимание этой взаимозависимости – улучшает отношения в целом и позволяет партнерам стать намного лучше.

Как получить помощь от своего партнера

В качестве примера Романелли привел историю из своих семейных отношений. Его супруга любит поспать подольше по утрам и все обязанности она переложила на плечи мужа. Он критиковал ее за это, злился и жалел себя. Ему не нравилось, что в одиночку приходилось позаботиться о детях и считал эту привычку – признаком лени.

Но потом у них состоялся откровенный разговор, в котором жена объяснила, что более продолжительный сон ей нужен для того, чтобы быть более сильной, настоящей и энергичной в течение дня для мужа и детей.

"Значимость ее сна с точки зрения отношений помогла мне понять беспроигрышный элемент ее заботы о себе. Я понял, что такая забота не была применением силы или отсутствием заботы обо мне. Нет, она опиралась на меня по утрам, чтобы быть с нами веселой до конца дня. С этого момента мне стало легче брать на себя инициативу по утрам и помогать ей заботиться о себе", - подчеркнул специалист.

Он дал простые рекомендации, как сделать необходимые элементы заботы о себе – важными фрагментами отношений.

1. Подумайте, чего вам не хватает. Сна, упражнений, диеты, хобби, отпуска, времени на чтение. Подумайте и запишите, зачем вам это нужно и какое это имеет значение.

2. Откровенно поговорите с партнером и поделитесь тем, что вам необходимо. Объясните, что такая забота о себе зависит от поддержки в отношениях и это сделает счастливее всю семью.

3. Поделитесь с партнером тем, что они могли бы сделать (или не сделать), чтобы достичь вам желаемого.

4. Будьте готовы к сопротивлению, так как вы бросаете вызов системе. Может быть ссора, отказ или попытка унизить и обесценить ваши желания.

5. Если партнер сопротивляется, не удивляйтесь, не оскорбляйтесь и не разочаровывайтесь. Попытайтесь найти причину, почему партнеру это не нравится. Выслушайте опасения и объясните, почему это важно. Если понимания не будет – предупредите, что все равно будете заботиться о себе.

6. Отвечайте взаимностью. Узнайте, что сделает счастливее вашего партнера благодаря вашей помощи и возьмите на себя ответственность, чтобы он мог заняться своими делами.

Мы все хотим, чтобы наши партнеры были настоящими, живыми, позитивными, заботливыми и внимательными. Но мы не можем это сделать за них, и они должны научиться этому сами. Но мы можем стать той опорой и поддержкой, которая поможет им достичь желаемого. Именно это и есть – правильная расстановка приоритетов.