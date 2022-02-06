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Каким мифам об идеальных отношениях не стоит верить: избавьтесь от ненужных иллюзий

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 12:30
Каким мифам об идеальных отношениях не стоит верить: избавьтесь от ненужных иллюзий Фото: Каким мифам об идеальных отношениях не стоит верить (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Люди склонны идеализировать романтические или семейные отношения со своими партнерами. И это иллюзорное восприятие сильно мешает быть счастливыми и наслаждаться тем, что у них есть на самом деле.

Доктор философии и психолог Рэнди Гюнтер назвала в своем блоге шесть мифов об идеальных отношениях, в которые давно пора перестать верить.

Как рассказала Рэнди Гюнтер, она работает с парами уже почти четыре десятка лет и всегда при первой встрече задает один и тот же вопрос: "Какими были бы ваши отношения, если бы они были идеальными?".

Ответы различаются, но во многом они поразительно похожи. Они основываются на детских ожиданиях, на иллюзиях, которые нам показывают в фильмах и книгах, на рассказах в интернете.

Но настоящие хорошие отношения очень далеки от идеальных и их нужно создавать, а потом укреплять ежедневно, улучшать и практиковать то, что подходит каждой отдельной паре.

Тех, кто стремится к сфантазированным идеальным отношениям, ждет неудача и разочарование.

Миф 1. Идеальные партнеры полностью совместимы

Если бы это было правдой, то никаких удачных отношений просто никогда бы не было. Важными качествами в паре является возможность подстраиваться, идти на компромисс и освобождать место для желаний другого человека. Полная гармония практически невозможна.

Большинство партнеров знакомится уже с багажом опыта прошлых отношений, который помог им сформировать свое мнение и предпочтение. И когда начинаются отношения, они автоматически начинают склоняться к своим предпочтениям, которые могут иметь разные подходы к жизни.

Поэтому в хороших отношениях партнеры обмениваются своими желаниями, высказывают свое мнение без боязни осуждения или непринятия, а потом успешно преодолевают различия.

Миф 2. У идеальных партнеров одинаковые аппетиты

Увы, иметь одинаковые приоритеты, желания или стремления не может ни одна пара в мире. И даже при максимальном сходстве интересов, желания не могут проявляться одновременно сразу у обоих.

По словам эксперта, она ни разу не встречала пару, которая бы естественным образом была голодна в одно и то же время, хотела бы секса одинаково и с одинаковой частотой, общения с одними и теми же людьми или спать.

Хорошо, когда аппетиты пересекаются. И чем чаще – тем лучше. Но большинство успешных пар знают, что им придется преодолевать возможную разницу в аппетитах, которые каждый приносит в отношениях.

Миф 3. Идеальные партнеры всегда ставят свои отношения на первое место

Одна из самых великих истин успешных отношений заключается в том, что оба партнера обладают необходимой гибкостью и могут сбалансировать свои карьерные потребности, семейные потребности, духовные потребности и потребности в отношениях.

Эти потребности часто не совпадают по приоритетам ни с одним из партнеров. Но в хороших отношениях нет предательства, а только лишь глубокое понимание, что любые отношения никогда не смогут удовлетворить полностью все потребности любого человека.

Чтобы поддерживать интерес друг к другу, успешные пары исследуют и обсуждают проблемы. Помогают их решать, и даже воспринимают их как продвижение вперед. Самый успешный путь – свобода роста в рамках обязательства.

Миф 4. Идеального партнера никогда не привлекает кто-то другой

Люди не совершенны, и они не были созданы такими, что их потребности может абсолютно удовлетворить один партнер за всю жизнь. Мы взрослеем, меняемся, расширяем свое сознание, растем, приобретаем опыт и возможности. И время от времени ощущение ограниченности одним партнером может появляться независимо от того, насколько сильно они его ценят.

Но хорошие партнеры выбирают сохранение своих отношений. По сути, используется старая поговорка: "Мне все равно, откуда у тебя аппетит, главное – чтобы ты пришел ужинать домой".

И прекрасно, когда в паре партнеры могут поделиться своими временными желаниями, фантазиями и не опасаются при этом осуждения или ухудшения отношений.

При сильном внешнем притяжении можно оставаться сильным и искать то, что можно изменить в нынешних отношениях для удовлетворения этих блуждающих желаний.

Миф 5. В идеальных отношениях нет серьезных конфликтов

У успешных партнеров конфликты есть всегда. Они растут, меняются и им порой нужен вызов новых способов мышления. Конфликты возникают естественным образом из-за различия во взглядах, из-за сложностей восприятия.

Но в хороших отношениях партнеры обладают навыками для разрешения этих конфликтов. Они умеют слушать, уважают чужой взгляд и стараются найти способ учитывать эти новые вызовы.

Миф 6. Идеальные партнеры всегда в "одной команде"

Совместимость очень важна, а также поддержка и доверие. Но здоровая конкуренция имеет решающее значение и придает отношениям пикантности. Успешные партнеры любят бросать вызов друг другу, побеждать при справедливых и взаимных правилах. И проигрывать они тоже умеют.

Они спаррингуют, искрят и играют. Они в одной команде на темы морали, ценностях, этике, справедливости, распределении ресурсов, духовного развития. Но при этом они могут любить бороться с важными проблемами и расширять осведомленность и ограничения друг друга.

Разница заключается в том, что они могут договариваться и меняться местами, определять, кто главный в конкретной ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, почему женщины выбирают в партнеры нарциссов, эгоистов и женатых.

А также рассказывали о том, какие три ошибки могут просто убить ваши отношения с любимым человеком.

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