Психолог розвіяв один з найгучніших міфів про стосунки

Що таке турбота про себе

Як пояснив експерт, у стосунках немає такої речі, як одноосібна турбота про себе. Цей термін - не більше, ніж модна фраза у світі самодопомоги.

Турбота про себе - це визначення пріоритету емоційних, фізичних, духовних потреб над потребами інших (партнера, дітей, сім'ї). У близьких стосунках немає себе без іншої людини.

Як писав легендарний сімейний терапевт Карл Уітакер:"У світі немає особистостей, є тільки фрагменти сімей".

Турбота про себе досить складна, коли людина самотня. Але у стосунках це все набагато складніше, оскільки людина є частиною пари, частиною сім'ї. Дві людини взаємозалежні одне від одного в більшості сфер свого життя, включаючи й турботу про себе. І по факту - немає турботи про себе без участі іншого.

Чому так відбувається у стосунках

Стосунки за своєю суттю є закритою, складною, чутливою, взаємозалежною системою. Ці системи завжди прагнуть до гомеостазу: кожен рух, який робить одна людина, впливає на решту системи та впливає на неї.

Якщо один партнер хоче провести вихідні з друзями, то другий повинен взяти на себе відповідальність за дітей, собаку, рахунки або фінанси, будинок, побут і так далі.

Погляд на турботу про себе з системної точки зору допомагає зрозуміти, чому часто ви не можете отримати ту підтримку, на яку розраховуєте від свого партнера.

І бути залежним від іншої людини настільки страшно, що люди уникають системного мислення та обманюють себе, що їх поведінка не впливає на партнера. І часто це призводить до помилкової системи "виграш-програш" у стосунках.

Це по суті перетягування каната і прояв егоїзму - або партнер, або я сам, або його потреби, або мої потреби. І постійний пріоритет до власних потреб - не що інше, як відсутність пріоритету (а значить і любові) до свого партнера.

А ось турбота про себе і про свого партнера в рівних значеннях, розуміння цієї взаємозалежності – покращує відносини в цілому і дозволяє партнерам стати набагато краще.

Як отримати допомогу від свого партнера

Як приклад Романеллі навів історію зі своїх сімейних відносин. Його дружина любить поспати довше вранці та всі обов'язки вона переклала на плечі чоловіка. Він критикував її за це, злився і шкодував себе. Йому не подобалося, що поодинці доводилося подбати про дітей і вважав цю звичку – ознакою ліні.

Але згодом у них відбулася відверта розмова, в якій дружина пояснила, що більш тривалий сон їй потрібен для того, щоб бути більш сильною, справжньою та енергійною протягом дня для чоловіка і дітей.

"Важливість її сну з точки зору стосунків допомогла мені зрозуміти безпрограшний елемент її турботи про себе. Я зрозумів, що така турбота не була застосуванням сили або відсутністю турботи про мене. Ні, вона спиралася на мене вранці, щоб бути з нами веселою до кінця дня. З цього моменту мені стало легше брати на себе ініціативу вранці та допомагати їй піклуватися про себе", - підкреслив фахівець.

Він дав прості рекомендації, як зробити необхідні елементи турботи про себе – важливими фрагментами стосунків.

1. Подумайте, чого вам не вистачає. Сну, вправ, дієти, хобі, відпустки, часу на читання. Подумайте і запишіть, навіщо вам це потрібно і яке це має значення.

2. Відверто поговоріть з партнером і поділіться тим, що вам необхідно. Поясніть, що така турбота про себе залежить від підтримки у стосунках і це зробить щасливіше всю сім'ю.

3. Поділіться з партнером тим, що вони могли б зробити (або не зробити), щоб досягти вам бажаного.

4. Будьте готові до опору, оскільки ви кидаєте виклик системі. Може бути сварка, відмова або спроба принизити та знецінити ваші бажання.

5. Якщо партнер чинить опір, не дивуйтеся, не ображайтеся та не розчаровуйтеся. Спробуйте знайти причину, чому партнеру це не подобається. Вислухайте побоювання і поясніть, чому це важливо. Якщо розуміння не буде – попередьте, що все одно будете піклуватися про себе.

6. Відповідайте взаємністю. Дізнайтеся, що зробить щасливішим вашого партнера завдяки вашій допомозі та візьміть на себе відповідальність, щоб він міг зайнятися своїми справами.

Ми всі хочемо, щоб наші партнери були справжніми, живими, позитивними, турботливими та уважними. Але ми не можемо це зробити за них, і вони повинні навчитися цього самі. Але ми можемо стати тією опорою і підтримкою, яка допоможе їм досягти бажаного. Саме це і є – правильна розстановка пріоритетів.